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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۸

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی خبر داد:

پیش بینی وزش باد شدید در خراسان جنوبی/ احتمال بروز خسارت

پیش بینی وزش باد شدید در خراسان جنوبی/ احتمال بروز خسارت

بیرجند- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از پیش بینی وزش باد شدید در ۲۴ ساعت آینده خبر داد و گفت: بروز خسارت در نوار شرقی استان دور از انتظار نیست.

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: از امشب با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه تا یکشنبه هفته آینده در برخی ساعات وزش باد شدید پیش بینی می شود.

وی از وقوع گرد و خاک طی این مدت خبر داد و افزود: در برخی نقاط نوار شرقی کاهش دید افقی و احتمال بروز خسارت بر اثر وزش باد پیش بینی می شود.

خندان رو با بیان اینکه امروز روند افزایش دما ادامه دارد، اظهار کرد: از فردا جمعه تا یکشنبه هفته آینده دمای هوا به طور نسبی کاهش می یابد.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته دهسلم نهبندان با ۴۴ درجه سانتی گراد گرم ترین و شهرستان سربیشه با ۱۱ درجه سانتی گراد گرم ترین مناطق بوده اند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی افزود: دمای هوا در مرکز استان حداقل ۱۷ درجه سانتی گراد و حداکثر ۳۶ درجه سانتی گراد بوده است.

کد مطلب 4969708

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