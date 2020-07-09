به گزارش خبرنگار مهر، موسسه فرهنگی - هنری ماهور کتاب «سوئیت نغمههای ایرانی برای پیانو» اثر فرید عمران را با شمارگان هزار نسخه، ۴۸ صفحه و بهای ۵۰ هزار تومان به همراه یک لوح فشرده از اجرای قطعات منتشر کرد. کتاب شامل این قطعات است: «پاچ لیلی»، «قوچانی»، «تی حال می حال»، «راه شیراز» و «یک گلی سایه چمن»
فرید عمران، موسیقیدان، آهنگساز و مدرس موسیقی است که به سال ۱۳۲۴ در آبادان متولد شد. او موسیقی را با فراگیری ویلن و پیانو آغاز کرد و در ادامه تحصیل را در کنسرواتوار تهران ادامه داد. از استادان شاخص او در ایران میتوان به مرتضی حنانه و یوسف یوسف زاده اشاره کرد. او همزمان نزد پیانیست و آهنگساز روس لئونید ساموس به فراگیری آهنگسازی و نوازندگی پیانو پرداخت. سپس برای ادامه تحصیل به لندن رفت و در آکادمی موسیقی لندن تحصیلات خود در رشته آهنگسازی را تا درجه استادی به اتمام رساند.
موسیقیدانان برجستهای چون جان مک کیب در رشته آهنگسازی و لارنس لئونارد در رهبری ارکستر از اساتید او بودهاند. او پس از آن بیش از ۴۰ سال در ایران و انگلستان به تدریس موسیقی اشتغال داشته است. عمران پس از بازگشت به ایران ارکستر آکادمیا را پایه گذاری کرد. عمران ۱۳۸۴ هنرکدهی عالی موسیقی و روانشناسی بهنام «آکادمیا» را بنیان نهاد. سالهای ۸۵ و ۸۶ بهعنوان رهبر و آهنگساز کُر و ارکستر «آکادمیا» در جشنوارهی موسیقی فجر شرکت کرد و به دریافت چنگ زرین نایل آمد.
موسیقی فرید عمران ترکیبی هنرمندانه از هارمونی و فضای مدرن و نغمهها ملودیهای شرقی است؛ که تأثیر گرفته از زندگی آهنگساز در میان اقوام و مطالعهٔ دقیق هنر غرب است. همچنین او علاوه بر موسیقی، فعالیتی جدی در حوزههای روانشناسی و تعمق در مکاتب فلسفی و عرفانی شرق داشته که تأثیری انسان گرایانه در آثار او گذاشته. نگاه فرید عمران باعث تلاش او در ایجاد موسیقیای قابل فهم برای عموم و قابل مطالعه برای اهل فن شدهاست، به طوری که کمتر کسی از شنیدن آثارش دچار سردرگمی و احساس کمبود نسبت به شناخت موسیقی میشود.
از دیگر کتابهای منتشر شده فرید عمران میتوان به این موارد اشاره کرد: «آموزش پیانو» در سه مجلد، «۲۴ دقیقه با کودکان و نوجوانان»، «سه فانتزی روسی»، «سونات فلوت شماره ۱» و «پنج والس برای پیانو».
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