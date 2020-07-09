اهدای هزینه مراسم عروسی زوج داوطلب هلال احمر بشرویه به ایتام

به گزارش خبرنگار مهر، علی رمضانیان پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شیوع کرونا در استان بیان کرد: بنا به گفته مسئولان دورهمی های خانوادگی، برگزاری مجالس عروسی و عزا باعث افزایش مبتلایان کرونا در استان شده است.

وی ادامه داد: دو نفر از اعضای جوان جمعیت هلال احمر شهرستان بشرویه از اسفند ماه سال گذشته قصد برگزاری مراسم عروسی‌شان را داشته ولی به منظور حفظ سلامت مهمانان تاکنون اقدام نکرده اند.

رمضانیان بیان کرد: اکنون در اقدامی بشردوستانه تصمیم گرفته اند شادی شأن را با فرزندان یتیم خانه افق روشن تقسیم کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر بشرویه ادامه داد: بنابراین در راستای فرهنگ سازی ازدواج آسان و ترغیب جامعه برای عدم حضور و برگزاری اینگونه اجتماعات در مراسمی ساده عصر امروز زندگی مشترک شأن را آغاز می‌کنند.

وی اظهار کرد: بدون شک این اقدام خداپسندانه نه تنها باعث حفظ سلامت جامعه شده بلکه توشه‌ای ارزشمند برای آخرت شأن خواهد بود.

گفتنی است؛ عماد امیری، نجاتگر راننده پایگاه امداد و نجات و فریبا جلالی، دبیر کانون جوانان این شهرستان بخشی از هزینه‌های برگزاری مراسم را بین مستمندان تقسیم کرده اند.