ترافیک راههای مازندران عادی است

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق گزارشهای دریافتی ازسامانه های هوشمند و راهداران در حال حاضر وضعیت ترافیک در محورهای استان عادی و روان جریان دارد.
وی افزود: همچنین از نظر شرایط جوی آسمان استان صاف است و هیچ مداخلات جوی خاصی در آسمان استان مشاهده نمیشود.
وی ادامه داد: جاده دراسله سوادکوه همچنان به دلیل ریزش کوه مسدود است و تردد از محورهای جایگزین انجام میشود.
به گزارش مهر، محدودیت ترافیکی از روز گذشته در محورهای استان اعمال شد و محورهای هراز و کندوان براساس اعلام پلیس راه و به اقتصادی ترافیک از بعدازظهر جمعه یکطرفه خواهد شد.
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