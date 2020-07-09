ترافیک راههای مازندران عادی است

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق گزارش‌های دریافتی ازسامانه های هوشمند و راهداران در حال حاضر وضعیت ترافیک در محورهای استان عادی و روان جریان دارد.

وی افزود: همچنین از نظر شرایط جوی آسمان استان صاف است و هیچ مداخلات جوی خاصی در آسمان استان مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: جاده دراسله سوادکوه همچنان به دلیل ریزش کوه مسدود است و تردد از محورهای جایگزین انجام می‌شود.

به گزارش مهر، محدودیت ترافیکی از روز گذشته در محورهای استان اعمال شد و محورهای هراز و کندوان براساس اعلام پلیس راه و به اقتصادی ترافیک از بعدازظهر جمعه یکطرفه خواهد شد.