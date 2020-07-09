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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۸

طرح‌های متنوع فروش سایپا هفته آینده اجرا می‌شود / عرضه مجدد شاهین

طرح‌های متنوع فروش سایپا هفته آینده اجرا می‌شود / عرضه مجدد شاهین

گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد طرح‌های متنوع فروش را در هفته آینده اجرا خواهد کرد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، پیش فروش محصولات و مشارکت در تولید از جمله طرح‌هایی است که در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.

علاوه بر خودروهای تولیدی فعلی، محصول جدید شاهین و مدل‌های جدید کوییک و ساینا نیز در طرح‌های آتی فروش سایپا عرضه خواهد شد.

گروه خودروسازی سایپا در این طرح‌های فروش نیز محدودیت‌های قبلی که با هدف کاهش نقش واسطه‌ها در بازار و عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی در نظر گرفته بود را اجرا خواهد کرد.

جزئیات این طرح‌های فروش و نحوه اجرای آنها متعاقباً اعلام و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 4969732

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