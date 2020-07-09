به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، حجتالاسلام علی خادمی، در ستاد استانی برنامهریزی محرم ۱۴۴۲، اظهار داشت: عشق و محبت به اهلبیت (ع) بهویژه اباعبدالله الحسین (ع) در دل مسلمانان موج میزند و این عشق و محبت واقعی را به هیچ وسیلهای نمیتوان خاموش کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با بیان اینکه همواره در وجود انسان و زندگی انسانها حقیقتی به نام محبت و عشق وجود دارد، افزود: محبت و ارادت به امام حسین (ع) تنها مختص شیعیان و مسلمانان نیست، بلکه همه بشریت و همه انسانهای آزادیخواه به امام حسین (ع) عشق میورزند، چراکه آن حضرت نماد عزت، ظلمستیزی، عدالتخواهی و حریت هستند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اینکه میلیونها انسان عاشق اعم از شیعه، سنی، مسیحی و… در ایام اربعین با خطرات و زحمات فراوان، صدها کیلومتر راه را میپیمایند تا خود را به مضجع شریف امام حسین (ع) برسانند، به دلیل رنگ خدایی است که در عاشورا وجود دارد.
حجتالاسلام خادمی تصریح کرد: عشق به امام حسین و برگزاری مراسم عزاداری برای سالار شهیدان و یاران باوفایش نماد ظلمستیزی و عدالتخواهی ماست و این مهم در پوست و خون ما جای گرفته است و به این راحتی دشمن نمیتواند از عشق و ارادت ما به اهلبیت (ع) بکاهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تأکید کرد: هیئتهای مذهبی در ایام محرم باوجود کرونا تعطیل نمیشوند و به اجرای مراسم عزاداری ادامه خواهند داد؛ اما این بدان معنا نیست که اصول بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی نادیده گرفته شود، هرچند هیئتها و مساجد در مراسم لیالی قدر نشان دادند که بیشتر از دیگر اماکن عمومی در رعایت پروتکلهای بهداشتی کوشا هستند.
وی با اشاره به نقش فضای مجازی در زندگی حقیقی امروزی گفت: برخی از رسانههای داخلی و خارجی در فضای مجازی با استفاده ابزاری از این بیان که «هیئت تعطیل نیست» درصدد هستند دلیل شیوع بیشتر کرونا را به بازگشایی مساجد و برگزاری مراسم مذهبی ربط دهند؛ اما مسئولان فرهنگی با همکاری علما و روحانیون و فعالان مذهبی مساجد با هوشیاری کامل بر اجرای اصول بهداشتی در اجرای مراسم تأکید و نظارت داشته و دارند و نمیگذارند اینگونه مسائل در اعتقادات دینی مردم خلل ایجاد کند.
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