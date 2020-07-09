کشف یک هزار و ۸۱۰ باکس سیگار قاچاق در کهگیلویه و بویر احمد

براتعلی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تلاش نیروی انتظامی خودروی حامل سیگار قاچاق توقیف شد.

صالحی با بیان اینکه راننده این خودرو از دستور پلیس برای توقف سرپیچی کرد، بیان داشت: با تعقیب و گریز انجام گرفته و توقف خودرو توسط نیروی انتظامی، در بازرسی از این خودرو ۱۸۱۰ باکس سیگار خارجی در مدل‌های مختلف کشف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با بیان اینکه پرونده این قاچاق به شعبه پنجم کالا و ارز تعزیرات حکومتی ارسال شد، اظهار کرد: پس از طی مراحل قانونی و بررسی مستندات، دادگاه رأی به توقیف کالای قاچاق و مصادره خودرو داد.

وی افزود: همچنین این فرد به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۶ میلیون ریال به نفع دولت محکوم شد.

صالحی با تاکید بر برخورد قانونی با موارد قاچاق اظهار کرد: در برخورد با موارد قاچاق کالا از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. قاچاق بر پیکره اقتصاد کشور ضربه می‌زند.