کشف دپو سوخت با ۹۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در سراوان

سردار محمد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با کسب خبری مبنی بر قاچاق گسترده فرآورده‌ای نفتی توسط اعضای سازمان یافته یک باند قاچاق به مرزهای جنوب شرق کشور، با توجه به حساسیت موضوع موضوع به صورت ویژه و کاملاً محرمانه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان سراوان عملیات گسترده‌ای را برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند حرفه‌ای قاچاق آغاز که در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد این افراد به صورت سازمان یافته با خرید گسترده محصولات نفتی از استان‌های مرکزی و انتقال آن به مناطق مرزی سراوان و سپس کشور پاکستان می‌کنند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در ادامه تحقیقات با رصد اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی محل دپو سوخت‌های قاچاق در یکی از مناطق شهر «جالق» شناسایی شد.

وی بیان داشت: تیم رسیدگی کننده پرونده با کنترل نامحسوس محل پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضائی در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه وارد عمل شدند و در بازرسی از محل ۹۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

سردار قنبری تصریح کرد: در این رابطه ۳ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی در پایان تاکید کرد: پلیس در راستای برخورد با کالای قاچاق با جدیت عمل می‌کند و از شهروندان نیز انتظار داریم هرگونه فعالیت غیرمجاز از جمله قاچاق و توزیع کالاهای غیرمجاز را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.