به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر آئین افزود: نمایشهای عروسکی به سفارش حوزه هنری در راستای همکاری با هشتگ همدلی و کمکهای مومنانه توسط هنرمندان هم استانی تولید شده است.
آئین با اشاره به عناوین نمایشهای تولید شده اظهار داشت: «دعای زمینی موش کوچولو» به کارگردانی جمیله فلاحی «فرشتهای از آسمون» به کارگردانی فرشته حق نظری «ماهی رنگین کمان» به کارگردانی سیده کلثوم صداقتی نیا و «هم نگاهی» به کارگردانی مینا فروزان آثاری هستند که در این واحد تولید شدند.
وی تصریح کرد: این نمایشها که هم از جذابیت کودکانه برخوردارند وهم برای تماشای بزرگسالان جذاب و دیدنی خواهند بود متناسب با فضای مجازی ساخته شدهاند و قرار است از طریق صفحه اینستاگرام حوزه هنری به آدرس " @artyasuj.ir"منتشر و در معرض دید علاقمندان قرار گیرند.
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