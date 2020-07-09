برخورد با عرضه کنندگان سیگار و مواد دخانی تقلبی و قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سید جواد احمدی گفت: این سازمان در ابلاغیهای به رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها اعلام کرد ضمن نظارت بر بازار، با عرضه مواد دخانی تقلبی و قاچاق در سطح عرضه برخورد شود.
وی با اشاره به قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ افزود: با توجه به اینکه قاچاق، یک پدیده شوم محسوب شده و ضربه جبران ناپذیری به عرصه تولید و اشتغال وارد کرده و این پدیده باعث تضییع حقوق تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی و همچنین بروز مخاطرات جدی برای مصرف کنندگان این دسته از محصولات میشود لذا ضروری است بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها با همکاری دیگر دستگاههای اجرایی و متولی امر نظارت ویژهای بر عرضه این اقلام در بازار داشته باشند و به نحو احسن با این پدیده مخرب مقابله کنند.
احمدی اضافه کرد: بازرسان باید به طور مستمر وضع بازار و عرضه این محصولات را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در نحوه توزیع و فروش نسبت به اعمال قانون اقدام کنند.
وی یکی از اولویتهای مهم سازمان حمایت را برخورد با هرگونه قاچاق کالا در سطح عرضه دانست و گفت: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه موضوع را از طریق تلفن ۱۲۴ این سازمان و یا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها اطلاع دهند تا برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت گیرد. ضمن اینکه تقاضا میکنیم مردم از خرید هرگونه کالای قاچاق خودداری کنند و اجازه ندهند عدهای سودجو باعرضه کالای قاچاق به اقتصاد کشور لطمه بزنند.
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