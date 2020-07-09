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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۷

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه خبر داد:

تشکیل ۴ پرونده تخلف عدم رعایت نرخنامه مصوب اجاره‌بها در کرمانشاه

تشکیل ۴ پرونده تخلف عدم رعایت نرخنامه مصوب اجاره‌بها در کرمانشاه

کرمانشاه_ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: تاکنون ۴ پرونده شکایت مردمی به دلیل گرانی اجاره مسکن و عدم رعایت نرخنامه مصوب اجاره بها تشکیل شده است.

قهرمان شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور جدی نظارت بر واحدهای مشاورین املاک به منظور رعایت نرخ نامه‌های مصوب در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تاکنون ۴ پرونده شکایت مردمی به دلیل گرانی اجاره مسکن و عدم رعایت نرخنامه مصوب اتحادیه املاک، پرونده شده که هنوز برای آنها رأی صادر نشده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: همچنین با توجه به افزایش قیمت لوازم خانگی با نماینده اتحادیه مربوط، پلیس اماکن و نیروی انتظامی گشت‌های مشترکی به صورت سه روز در هفته تشکیل می‌شود.

این مسئول با بیان اینکه در این بازرسی‌ها علاوه بر رصد قیمت‌ها از عدم فاکتور سازی و احتکار کالا در انبارها اطمینان حاصل می‌شود، عنوان کرد: تاکنون موردی از احتکار لوازم‌خانگی در انبارها مشاهده نشده است.

شاهی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با توجه به شیوع ویروس کرونا همچنان بر مراکز تولید و عرضه ماسک و لوازم بهداشتی نظارت می‌شود و تاکنون ۶ پرونده احتکار در این زمینه تشکیل شده است.

وی بیان داشت: افزون بر این از امروز نظارت بر مدارس غیر انتفاعی به منظور پیشگیری از اضافه وجوه شهریه در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: در خرداد ماه پس از دریافت شکایت‌های مردمی بر مدارس غیر انتفاعی نظارت می‌شد اما از امروز این نظارتها به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 4969768

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