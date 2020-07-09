سه طرح مهم صنعتی و تجاری در سیستان و بلوچستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه طرح مهم صنعتی و تجاری در سیستان و بلوچستان به دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و استاندار و تعدادی دیگر از مسئولان این استان افتتاح شد.

بنابر این گزارش، این طرح‌ها که تحت عنوان طرح‌های هفته پنجم پویش ملی «تولید، تداوم امید» افتتاح شد شامل واحد نساجی کارخانه بزرگ بافت بلوچ ایرانشهر، انبارهای ۲۵۰ هزار تنی طریق القدس چابهار و توسعه کارخانه ساخت قوطی کنسرو در کنارک بود که به طور همزمان با دستور رئیس جمهور و از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسیدند.