فعالیت ۳۰۰۰ مداح در گلستان/ انتخابات کانون مداحان برگزار می شود

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: سازمان تبلیغات تشکل‌های مختلف داشته که هیئت مدیره آن‌ها با رأی مستقیم تشکل ها انتخاب می شوند.

وی افزود: هم اکنون در آستانه برگزاری انتخابات کانون مداحان گلستان هستیم که در سوم مرداد ماه همزمان با سراسر کشور در گلستان برگزار خواهد شد.

ولی نژاد توضیح داد: گلستان از جمله استان های پر تشکل دینی و مذهبی بوده که این امر فرصت گرانقدری برای ظرفیت‌های استان است.

وی با بیان این‌که بیش از سه هزار مداح در سراسر استان وجود دارد، گفت این مداحان در تمام برنامه های مذهبی و دینی استان به کمک مبلغان و روحانیون آمده و با مشارکت همدیگر به مراسم شکوه و غنا می بخشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ضمن تشکر از کسانی که در مرحله قبل کانون مداحان را اداره می کردند، اضافه کرد: ۲۰ تیرماه سازمان تبلیغات نسبت به ثبت نام کاندیداها اقدام کرده و بعد از انطباق با آیین نامه و بررسی و تعیین صلاحیت، اسامی اعلام می شود.

وی یادآور شد که انتخابات جمعه (سوم مرداد) برگزار شده و بعد از شمارش آرا و تعیین نفرات اعضا انتخاب خواهند شد.

ولی نژاد توضیح داد: بعد از آن جلساتی برای ترکیب هیئت رئیسه برگزار و در ۱۷ مرداد ماه جلسه هماهنگی در تهران برگزار خواهد شد.