بهرام فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۱۹۰ برنامه فرهنگی و هنری متنوع از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در سال ۹۹ در نظر گرفته شده است که مشروط به اعلام شرایط عادی و اخذ مجوز از ستاد استانی مبارزه با کرونا و تأمین اعتبار، اجرایی خواهند شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: از این تعداد ۱۰۴ برنامه در حوزه فرهنگی و رسانه‌ای، ۶۶ برنامه در حوزه هنری و سینمایی و ۲۰ برنامه در حوزه قرآن و عترت طراحی شده که در صورت کسب مجوز اجرایی خواهند شد.

وی گفت: متأسفانه به دلیل وضعیت قرمز بیماری کرونا در استان کرمانشاه تا کنون مجوزی در این خصوص صادر نشده است.

این مسئول گفت: در حال حاضر از طرف دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه به دلیل تعداد بالای شرکت کنندگان و فضای محدود برای برگزاری آزمون‌های ادواری مهارتی مجوز صادر نشد و این آزمون به تعویق افتاد.

فاضلی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های فرهنگی هنری که به دلیل شیوع بیماری کرونا آسیب دیده‌اند، گفت: دولت در این راستا و در گام اول پرداخت تسهیلات را به بنگاه‌های دارای کد کارگاهی از طریق سامانه کارا آغاز کرد.

وی خاطر نشان کرد: حدود ۱۰۶ بنگاه فرهنگی و هنری دارای کد کارگاهی آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا در استان کرمانشاه در صورت تمایل می‌توانند تقاضای دریافت تسهیلات خود را در سامانه کارا ثبت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خاطرنشان کرد: به ازای هر بنگاه دارای کد بیمه تأمین اجتماعی ۱۲ میلیون تومان با سود ۱۲ درصد پرداخت می‌شود.

این مسئول بیان داشت: به تمام بنگاه‌های دارای کد از طریق سامانه جهت دریافت تسهیلات پیامک ارسال شده و کسانی که مایل هستند می‌توانند جهت دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی هیئت دولت حق بیمه سه ماه (فروردین، اردیبهشت و خرداد) تمامی هنرمندان عضو صندوق اعتباری هنر را پرداخت کرده است، افزود: بخشش اجاره بهای اماکن فرهنگی و هنری نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته دولت در راستای حمایت از حوزه فرهنگ و هنر بوده است.

فاضلی اظهار داشت: همانطور که از طرف هیأت دولت ابلاغ شد، اماکن دولتی مخیر بودند که اجاره بها را ببخشند و در خصوص اماکن اجاره‌ای بخش خصوصی بستگی به تعامل خود آنها دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از اقدامات در دست انجام پرداخت تسهیلات به افراد و کسب و کارهای فاقد کد بیمه و کارگاه‌های فرهنگی و هنری نیز خبر داد و گفت: در صورت تصویب این اقدامات اطلاع رسانی خواهد شد.