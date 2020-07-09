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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۷

مدیرکل ارشاد اسلامی کرمانشاه:

بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کنند

بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کنند

کرمانشاه_ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: ۱۰۶ بنگاه فرهنگی و هنری دارای کد کارگاهی آسیب دیده ناشی از کرونا می‌توانند تقاضای دریافت تسهیلات خود را در سامانه کارا ثبت کنند.

بهرام فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۱۹۰ برنامه فرهنگی و هنری متنوع از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در سال ۹۹ در نظر گرفته شده است که مشروط به اعلام شرایط عادی و اخذ مجوز از ستاد استانی مبارزه با کرونا و تأمین اعتبار، اجرایی خواهند شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: از این تعداد ۱۰۴ برنامه در حوزه فرهنگی و رسانه‌ای، ۶۶ برنامه در حوزه هنری و سینمایی و ۲۰ برنامه در حوزه قرآن و عترت طراحی شده که در صورت کسب مجوز اجرایی خواهند شد.

وی گفت: متأسفانه به دلیل وضعیت قرمز بیماری کرونا در استان کرمانشاه تا کنون مجوزی در این خصوص صادر نشده است.

این مسئول گفت: در حال حاضر از طرف دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه به دلیل تعداد بالای شرکت کنندگان و فضای محدود برای برگزاری آزمون‌های ادواری مهارتی مجوز صادر نشد و این آزمون به تعویق افتاد.

فاضلی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های فرهنگی هنری که به دلیل شیوع بیماری کرونا آسیب دیده‌اند، گفت: دولت در این راستا و در گام اول پرداخت تسهیلات را به بنگاه‌های دارای کد کارگاهی از طریق سامانه کارا آغاز کرد.

وی خاطر نشان کرد: حدود ۱۰۶ بنگاه فرهنگی و هنری دارای کد کارگاهی آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا در استان کرمانشاه در صورت تمایل می‌توانند تقاضای دریافت تسهیلات خود را در سامانه کارا ثبت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خاطرنشان کرد: به ازای هر بنگاه دارای کد بیمه تأمین اجتماعی ۱۲ میلیون تومان با سود ۱۲ درصد پرداخت می‌شود.

این مسئول بیان داشت: به تمام بنگاه‌های دارای کد از طریق سامانه جهت دریافت تسهیلات پیامک ارسال شده و کسانی که مایل هستند می‌توانند جهت دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی هیئت دولت حق بیمه سه ماه (فروردین، اردیبهشت و خرداد) تمامی هنرمندان عضو صندوق اعتباری هنر را پرداخت کرده است، افزود: بخشش اجاره بهای اماکن فرهنگی و هنری نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته دولت در راستای حمایت از حوزه فرهنگ و هنر بوده است.

فاضلی اظهار داشت: همانطور که از طرف هیأت دولت ابلاغ شد، اماکن دولتی مخیر بودند که اجاره بها را ببخشند و در خصوص اماکن اجاره‌ای بخش خصوصی بستگی به تعامل خود آنها دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از اقدامات در دست انجام پرداخت تسهیلات به افراد و کسب و کارهای فاقد کد بیمه و کارگاه‌های فرهنگی و هنری نیز خبر داد و گفت: در صورت تصویب این اقدامات اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 4969773

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    نظرات

    • محمدامین حسن زاده IR ۲۲:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
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      بنده باچهل سال سابقه هنری وعضویت درصندوق هنرمن از اسفندماه سال گذشته بیکارم وازهرکجا برای چندملیون وام خواهش کردم بی فایده بوده بااین که بنده مستاجرم وهیچ راه نجاتی وجود ندارد خدابه فریا دبرسد

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