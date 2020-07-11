به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش که طی یک سال گذشته هیچ مراسمی برای تجلیل از مدال آوران رویدادهای بین المللی نداشت، مجدد پروژه تقدیر از این دسته ورزشکاران برای پرداخت پاداش‌های آنها را کلید زده است.

البته به خاطر شرایط کرونا و محدودیت‌هایی که ایجاد کرده، برای تقدیر از قهرمانان مراسم خاصی برگزار نمی‌شود بلکه مبلغ مصوب برای پاداش آنها به حساب فدراسیون‌های‌شان واریز می‌شود تا از این طریق در اختیارشان قرار بگیرد.

اولین دسته از ورزشکارانی که به این شکل مورد تقدیر قرار می‌گیرند، کسانی هستند که سال ۹۷ صاحب مدال شدند. البته وزارت ورزش در مراسمی که خردادماه سال گذشته برگزار شد از ورزشکارانی که در جریان بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی برگزار شده در این سال (۹۷) روی سکو رفتند، تقدیر کرد. دیگر ورزشکارانی که در طول آن سال موفق به کسب مدال شدند اما در نوبت تقدیر ماندند تا امروز که قرار است مبلغ پاداش‌های‌شان را دریافت کنند.

مبلغ مورد نیاز برای تقدیرِ وزارت ورزش از این ورزشکاران (مدال آوران ۹۷) ۲۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

این در حالی است که وزارت ورزش برای پرداخت پاداش قهرمانان میادین جاکارتا متحمل هزینه ۸۲ میلیاردی شده بود.