  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۶

پنجشنبه ۱۹ تیر؛

ملی‌پوش اسبق فوتسال زنان مهمان «ما ایرانی‌ها» می‌شود

ملی‌پوش اسبق فوتسال زنان مهمان «ما ایرانی‌ها» می‌شود

سوگل عرب ملی‌پوش سابق تیم فوتسال بانوان کشورمان روز پنجشنبه نوزدهم تیر با حضور در برنامه تلویزیونی «ما ایرانی‌ها» شبکه پنج سیما، با عوامل این مجموعه گفتگو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، پنجمین قسمت برنامه «ما ایرانی‌ها» پنج شنبه ۱۹ تیر ساعت ۲۲ میزبان سوگل عرب ملی پوش سابق فوتسال زنان می‌شود.

سوگل عرب که در حال حاضر به آموزش فوتسال به دختران کار به صورت داوطلبانه می پردازد ، از فعالیت نیکوکارانه و  اهداف خود در آینده برای مخاطبان صحبت خواهد کرد.

این بازیکن که سابقه حضور در تیم ملی فوتسال و کسب مقام قهرمانی کشوری را در کارنامه دارد در سال ۹۸ به‌عنوان نماد بازی جوان‌مردانه انتخاب شد.

«ما ایرانی ها» برنامه ترکیبی– تولیدی و گفتگو محور، با رویکرد تزریق نشاط و حال خوب به مخاطبان، معرفی خیرین گمنام و الگوسازی فعالیت نیکوکاری در جامعه، تهیه و تولید شده است.

برنامه «ما ایرانی ها» کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیماست به تهیه کنندگی و کارگردانی قاسم اورنگی که پنجشنبه هر هفته ساعت ۲۲ و تکرار آن جمعه  ساعت ۱۹  پخش می شود.

کد مطلب 4969789
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها