شکایت از اصناف بوشهر را غیرحضوری انجام دهید

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به شرایط شیوع کرونا در جامعه نیاز است که اقدامات و طرح‌های غیرحضوری گسترش یابد.

وی خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از انتشار بیماری کرونا، به‌منظور ثبت شکایات غیرحضوری پنجره رسیدگی به شکایات از سازمان‌های صنفی در سامانه ایرانیان اصناف فعال شد.

رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: از اهداف این طرح می‌توان به بهبود فرآیند خدمت‌رسانی مطلوب به اصناف کشور و تسریع در رسیدگی به شکوائیه‌ها، صرفه‌جوئی در هزینه‌های شاکی و متشاکی عنوان کرد.

کشاورز ضمن تاکید بر این‌که رسیدگی به شکایات علیه اتحادیه‌ها تنها از طریق سامانه ایرانیان اصناف صورت می‌گیرد، اضافه کرد: تحقق خواست دولت در تکریم ارباب رجوع از جمله اهداف این طرح بوده و عموم شهروندان می‌توانند علاوه بر شکایت از عملکرد تشکل‌های صنفی، نسبت به عملکرد کمیسیون‌های نظارت و هیأت‌های اجرایی انتخابات نیز شکایت و اعتراض خود را در این سامانه ثبت کنند.

وی اظهار داشت: متقاضیان ضمن درج مشخصات خود من‌جمله ثبت کد ملی، درج هویت متشاکی و درج متن مورد نظر، شکایت خود در این سامانه ثبت و از طریق شماره رهگیری که دریافت می‌کنند قادر خواهند بود شکایت مطروحه را پیگیری کنند.

رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌های سازمان صمت استان در پایان تاکید کرد: برای بررسی دقیق‌تر شکایات، لازم است موارد مطروحه و درج‌شده در قسمت متن شکایت این پنجره، مستدل، روشن و مستند باشد. همچنین سامانه ایرانیان اصناف این امکان را فراهم آورده که متقاضیان بتوانند اسناد و مدارک مربوط به شکایت خود را بارگذاری و ارسال کنند.