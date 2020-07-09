بستری حدود ۲۵۰ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان سالاری پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش شمار مبتلایان و فوتیهای ناشی از کرونا در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر به صورت میانگین ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر در بیمارستانهای استان بستری هستند.
وی با بیان اینکه گیلان یکی از استانهای درگیر در این زمینه بوده است، گفت: روزانه ۵۰ مورد به شمار مبتلایان به کووید ۱۹ در گیلان اضافه میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه حضور گردشگران و مسافرتهای غیر ضرور رو از عوامل افزایش تعداد مبتلا در استان عنوان کرد و افزود: شهروندان باید همچنان پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.
وی تأکید کرد: استفاده از ماسک و دستکش همچون گذشته باید در کنار رعایت فاصله گذاری اجتماعی مورد اهتمام همگان باشد.
سالاری با اشاره به برگزاری مراسم عروسی و عزا و اجتماعات فامیلی، تصریح کرد: متأسفانه شاهد برگزاری اردوهای تفریحی بدون رعایت پروتکلهای بهداشتی هستیم.
وی به نسبت به شیوع موج بعدی کرونا در استان گیلان هشدار داد و گفت: پیش بینی میشود با اتمام امتحانات نظیر کنکور سراسری و همچنین آغاز مسافرتهای تابستانی شاهد شیوع دوباره کرونا در گیلان باشیم.
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