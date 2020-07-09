به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین نشست مجازی مجمع مجالس آسیایی (APA) به صورت ویدئویی سخنرانی کرد.

وی تاکید کرد: بعد از گذشت چند ماه از مواجهه جهانی با ویروس کرونا، تجربه ارزشمندی برای کشورهای عضو مجمع مجالس آسیایی پدیدار شده و کمکِ کشورهای عضو در پاسخ به نیازهای بهداشتی، دارویی، تجهیزات و اشتراک تجارب در این خصوص، افق جدیدی را برای توسعه مناسبات اقتصادی از جمله در حوزه سلامت گشوده است که با بهره‌گیری و تعمیق و تنوع آن به سایر حوزه‌ها، قدرت انعطاف پذیری بیشتری را به چیدمان جدیدِ روابط تجاری و اقتصادی کشورها در شرایط کنونی و آینده، خواهد بخشید. به ویژه اینکه جهانِ پساکرونا، جهانی متفاوت از گذشته خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بدون تردید، نقش مجالس عضو و نحوه تعامل نظام قانونگذاران با چنین مسئله‌ای، اهمیت زیادی دارد. باید «دیپلماسی اقتصادی پارلمانی» و نقش آن را در پیشبرد رونق اقتصادی بین اعضاء پارلمان‌های آسیایی، مد نظر قرار داده و از آن حمایت کنیم.

متن این سخنرانی به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

رؤسای محترم مجالس کشورهای آسیایی؛

نمایندگان محترم؛

خانم‌ها و آقایان،

در ابتدا صمیمانه‌ترین درودهای خویش و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از تهران، پایتختِ جمهوری اسلامی ایران، تقدیم می‌دارم. این اولین اجلاس مجازی مجمع مجالس آسیایی و اولین مشارکت اینجانب در این مجمع ِمهم، در آغاز به کار دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است.

مایلم مراتب قدردانی خود را از تلاش‌های مستمر اعضای پارلمان‌های عضو، از زمان شکل‌گیری این مجمع و ارتقای جایگاه آن ابراز نمایم. همچنین لازم می‌دانم از اقدامات و تلاش‌های برادرم، جناب آقای پروفسور شینتوپ، رئیس محترم مجلس ملی ترکیه، در ریاست دوره‌ای و از جناب آقای دکتر مجیدی، دبیرکل محترم مجمع مجالس آسیایی و همکاران محترم دبیرخانه، در برنامه‌ریزی این نشست قدردانی نمایم. امیدوارم این نشست، گام مهمی در راستای کمک به پیشبرد اهداف مجمع مجالس آسیایی و همبستگی و تقویت همکاری‌های پارلمانی بین اعضاء در جلوگیری از همه‌گیری کووید ۱۹ و بازسازی اقتصاد منطقه آسیا، در این شرایط خاص باشد.

همکاران گرامی و ارجمند؛

رؤسای محترم پارلمان‌های آسیایی،

همانطور که اطلاع دارید، دنیای ما در حال تجربه یک دوره خاصی از تغییر و تحولات ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹ است. در این شرایط سخت و پیچیده، هم فرصت‌های همکاری ایجاد شده و هم تهدیداتی متوجه دولت‌ها و ملت‌هاست که فراتر از محدوده‌های جغرافیایی می‌باشد. نادیده گرفتن خطرات و فرصت‌ها، نامناسب‌ترین واکنشی است که می‌توان در برابر چنین وضعیتی نشان داد.

در این شرایط، دیپلماسی و همکاری پارلمانی، بیش از گذشته اهمیت می‌یابد و مجامع پارلمانی، مسئولیت بزرگی دارند. معتقدیم که با استفاده از چنین فرصت‌هایی، باید از طریق تعاملات چندجانبه پارلمانی، پیام‌های روشن و واحدی به جامعه بین‌المللی و ملت‌ها و در عین حال دولت‌ها، ارائه شود. از سوی دیگر، از مسیر توانمندسازی و نقش‌آفرینی این مجامع با سایر نهادهای تاثیرگذار، می‌توان اثرات منفیِ کرونا را کاهش داد.

نمایندگان و هیئت‌های محترم پارلمانی؛

یکی از موضوعات مهمی که تحت تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا قرار گرفته، مسائل اقتصادی است. معتقدم مواجهه اصولی و توسعه‌گرا با مسائل اقتصادی و تجاری در دوران همه‌گیری بیماری کووید -۱۹ بین کشورها اهمیت زیادی دارد که ضرورت بازنگری و بازاندیشی راهبردهای مناسبات بازرگانی و تجاری برای بازسازی اقتصاد را ایجاب می‌نماید.

هم‌اکنون، بعد از گذشت چند ماه از مواجهه جهانی با ویروس کرونا، تجربه ارزشمندی برای کشورهای عضو مجمع مجالس آسیایی پدیدار شده و کمکِ کشورهای عضو در پاسخ به نیازهای بهداشتی، دارویی، تجهیزات و اشتراک تجارب در این خصوص، افق جدیدی را برای توسعه مناسبات اقتصادی از جمله در حوزه سلامت گشوده است که با بهره‌گیری و تعمیق و تنوع آن به سایر حوزه‌ها، قدرت انعطاف پذیری بیشتری را به چیدمان جدیدِ روابط تجاری و اقتصادی کشورها در شرایط کنونی و آینده، خواهد بخشید. به ویژه اینکه جهانِ پساکرونا، جهانی متفاوت از گذشته خواهد بود.

بدون تردید، نقش مجالس عضو و نحوه تعامل نظام قانونگذاران با چنین مسئله‌ای، اهمیت زیادی دارد. باید «دیپلماسی اقتصادی پارلمانی» و نقش آن را در پیشبرد رونق اقتصادی بین اعضاء پارلمان‌های آسیایی، مد نظر قرار داده و از آن حمایت کنیم. در این ارتباط، پیشنهاد می‌شود:

اول - دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی گزارش جامعی از نقش و ظرفیت‌های بالقّوه پارلمان‌های آسیایی برای نزدیک کردن افق‌های تجاری و اقتصادی کشورها و پارلمان‌ها و هم‌افزایی اقدامات میان آنها تهیه و ارائه کند.

دوم- باید محور اصلی قانونگذاری پارلمان‌ها در عصر پساکرونا، ارائه و تدوین چارچوب‌های قانونی، پیدا کردن راه‌حل‌های توسعه‌گرا، تسهیل‌گر و تسریع کننده روابط اقتصادی و حمایت از توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه، ایجاد سازوکارهای حمایتی و تشویقی، حمایت از ایجاد چارچوب‌های نوین در پلتفرم‌های جدید و جلوگیری از هر نوع محدودیت و جهت‌گیری‌های غیرقانونی همچون تحریم‌های ظالمانه که مانع از گسترش روابط اقتصادی باشد، متمرکز شود. این امور وقتی شتاب می‌یابد که سیاست‌ها و اتخاذ رویکردهای جمعی ما در مسیر درستی قرار گیرند.

همکاران گرامی؛

جمهوری اسلامی ایران در شمارِ اولین کشورهایی بود که با همه‌گیری ویروس خطرناک کرونا مواجه شد و با همّت همه مسئولان، ستاد ملی مبارزه با کرونا در کشورم به فوریت تشکیل شد که نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی نیز در آن، حضورِ فعال دارند. همچنین مجلس شورای اسلامی با رعایت تمامی الزامات پزشکی و پروتکل‌های مربوط، جلسات خود را به طور منظم برگزار می‌کند.

اما در زمانِ همه‌گیری این ویروس خطرناک، علیرغم فشارها و درخواست‌های سازمان‌های بین‌المللی برای رفع یا کاهش تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ملت‌ها، ازجمله ایران، سیاست فشار حداکثری امریکا در شرایط بحران کرونا – علیه ملت‌ها - همچنان رو به افزایش است و این مسأله، شرایط مبارزه با این ویروس خطرناک و تلاش‌های جمعی را تا حدودی با مشکل مواجه ساخته و ضرورت دارد که در بررسی مسائل مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا، اقدام غیرانسانی آمریکا قویّاً محکوم شود.

نمایندگان و اعضای محترم شرکت کننده در کنفرانس،

با کمال تأسف، در شرایط پیچیده امروز، رژیم اشغالگر قدس در ادامه تشدید سیاست‌های توسعه طلبانه و طرح‌های اشغالگرانه خویش و بدون توجّه به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و مخالفت‌های جهانی، درصدد الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به سرزمین اشغالی فلسطین است که این اقدام غیرقانونی، تجاوزی جدید به حقوق مسلّم ملت فلسطین خواهد بود که می‌تواند منشأ درگیری و کانون بحران جدید در منطقه گردد. مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از ملت فلسطین و محکومیت این نیّات ضدِ بشری و غیر مشروع، از مجامع بین‌المللی و به ویژه مجمع مجالس آسیایی می‌خواهد تا در قبال آن، مواضع قاطع اتخاذ کرده و از تمامی ساز و کارهای پارلمانی برای توقف فوری اقدامات اشغالگرانه و توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی بهره جوید.

در پایان؛ تاکید می‌نمایم که مجلس شورای اسلامی ایران در دوره جدید، نه تنها از تقویت هرچه بیشتر مناسبات و رایزنی‌های مؤثر با مجالس کشورهای جهان استقبال می‌نماید، بلکه در صدد ارتقاء، گسترش و تعمیق روابط و تعاملات سازنده و دوستانه پارلمانی و گشودن فصل نوینِ همدلی، همکاری و همگرایی بیشتر – به ویژه - با مجالس آسیایی است و آمادگی کامل خود را برای کمک فعالانه و هدفمند به این امر مهم اعلام می‌کند.