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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۵۷

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی:

ضرورت بازنگری آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی

ضرورت بازنگری آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با توجه به گذشت زمان ضرورت دارد آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی بازنگری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۳۴۳ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به ریاست  منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور  سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.  

 در این جلسه محمدعلی کی‌نژاد با اشاره به ماده یک فعالیت‌های فرهنگی آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی گفت: این ماده در ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی تأثیرگذار است و با توجه به گذشت زمان ضرورت دارد آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی بازنگری شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها به صورت غیرحضوری انجام می‌شود، پیشنهاد داد: با توجه به فراهم بودن شرایط برای تغییر ساختارها، کمیته‌ای برای بازنگری تشکیل شود.

کد مطلب 4969809
زهرا سیفی

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