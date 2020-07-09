۸۰ درصد افراد ناقل کووید ۱۹ بدون علامت هستند

سارا شاه‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان کرمانشاه همچنان از نظر شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد و شمار افراد بستری شده بالا است، بنابراین برای پیشگیری از ابتلای به، این ویروس، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی حداقل ۲ متر ضروری است.

مدیر گروه کنترل بیماری‌های مرکز بهداشت استان کرمانشاه افزود: ۸۰ درصد افراد ناقل فاقد علامت هستند بنابراین استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا بسیار حائز اهمیت است.

شاه‌آبادی گفت: اگرچه تا حدودی انتقال بیماری از طریق سطوح انجام می‌شود اما عمدتاً از طریق قطرات تنفسی فرد آلوده و عطسه، سرفه و صحبت کردن فرد ناقل این بیماری انتقال می‌یابد.

وی عنوان کرد: میان استفاده از ماسک و بستری شدن در بیمارستان رابطه معکوسی وجود دارد و بر اساس بررسی‌های انجام شده افرادی که از ماسک استفاده نکردند بد حال تر بودند همچنین افراد بدحال در اجتماعات نظیر عزا و عروسی و مهمانی‌ها حضور یافته‌اند.

این مسئول ادامه داد: در صورتی که هر دو فرد ناقل و سالم از ماسک استفاده کنند احتمال ابتلای فرد سالم کمتر از ۱.۵ درصد است و در صورتی که هر دوی آنها علاوه بر استفاده از ماسک، فاصله دو متری را رعایت کنند، احتمال ابتلای فرد سالم به صفر درصد می‌رسد.

مدیر گروه کنترل بیماری‌های مرکز بهداشت استان کرمانشاه تصریح کرد: مردم به طور جدی از برگزاری مهمانی‌ها و تشکیل اجتماعات عزا و عروسی بپرهیزند زیرا در صورت ابتلای مدعوین، صاحبان مجالس باید پاسخگو باشند.

شاه‌آبادی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به وضعیت قرمز استان کرمانشاه محدودیت‌ها از پانزدهم تیرماه به طور جدی اعمال شده و بازرسان دانشگاه علوم پزشکی در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شده‌اند.

وی افزود: بر اساس بازرسی‌های انجام شده مردم و صنوف طی ماه گذشته بیشتر از قبل نکات بهداشتی را رعایت می‌کنند با این حال عده اندکی با عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی روند بهبودی بیماری را کندتر کرده‌اند.

این مسئول عنوان کرد: غربالگری از افراد بالای ۶۰ سال و دارای بیماری‌های زمینه‌ای توسط مراقبین سلامت و بهورزان در دستور کار قرار دارد و برای اجرای مرحله سوم غربالگری منتظر ابلاغ دستورالعمل از وزارت بهداشت هستیم.

مدیر گروه کنترل بیماری‌های مرکز بهداشت استان کرمانشاه افزود: کلید رهایی از ویروس کرونا در دست مردم است زیرا هر اندازه که سیستم بهداشت و درمان تلاش کند اما مردم همراهی نکنند موفق نخواهیم شد.