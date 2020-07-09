به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، داریوش اسماعیلی در ایستگاه پنجم پویش ملی «تولید، تداوم امید» و در مراسم بهره‌برداری همزمان فاز اول طرح‌های توسعه‌ای یک مجتمع صنعتی ذوب آهن که به صورت ویدئو کنفرانسی و با فرمان رئیس جمهور انجام شد، اعلام کرد: این طرح به عنوان یک مگا پروژه در ۴ فاز و توسط بخش خصوصی در شهرستان کوار استان فارس اجرایی شده و با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۱۰۰ میلیارد تومان، زمینه اشتغالزایی مستقیم ۶۷۴ را فرآهم نموده است.

وی گفت: واحد آهن اسفنجی این مجتمع صنعتی با ظرفیت بالغ بر ۱.۸ دهم میلیون تن، با سرمایه گذاری ارزی بالغ بر ۱۳۹ میلیون یورو و ریالی بیش از ۱۹۹ میلیارد تومان امروز به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: بهره برداری این طرح به لحاظ زمانی جزو بهترین پروژه‌های اجرایی در صنعت فولاد و ذوب آهن کشور بوده که طی سه سال از زمان کلنگ زنی تکمیل و امروز آماده بهره برداری می‌باشد.

اسماعیلی اضافه کرد: واحد گندله سازی با ظرفیت تولید سه و نیم میلیون تن و کنسانتره آهن با ظرفیت ۲ و نیم میلیون تن در مجموع با سرمایه گذاری ارزی بالغ بر ۱۴۱ میلیون یورو و ریالی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تکمیل شده که امروز به صورت همزمان واحد گندله سازی افتتاح شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: واحد کنسانتره سازی این مجتمع صنعتی نیازمند اتخاذ تمهیداتی در خصوص تأمین سنگ آهن مورد نیاز است که همین رابطه مذاکراتی با عوامل مرتبط انجام شده و امیدواریم تا پایان امسال این طرح نیز عملیاتی شود.

اسماعیلی گفت: برای راه اندازی واحد کنسانتره سازی این مجتمع تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز تهیه و با حل مشکلات مرتبط به تأمین سنگ آهن و اختصاص معدن ویژه به این واحد، به زودی شاهد راه اندازی واحد کنسانتره سازی این مجتمع نیز خواهیم بود.



