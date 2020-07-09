  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۳۸

معاون وزیر صمت خبر داد

سرمایه گذاری۵۱۰۰میلیارد تومانی برای راه اندازی طرح‌های آهن اسفنجی

سرمایه گذاری۵۱۰۰میلیارد تومانی برای راه اندازی طرح‌های آهن اسفنجی

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در مراسم بهره‌برداری همزمان فاز اول طرح‌های توسعه‌ای یک مجتمع صنعتی ذوب آهن گفت: این طرح با سرمایه گذاری ۵۱۰۰ میلیارد تومانی به انجام رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، داریوش اسماعیلی در ایستگاه پنجم پویش ملی «تولید، تداوم امید» و در مراسم بهره‌برداری همزمان فاز اول طرح‌های توسعه‌ای یک مجتمع صنعتی ذوب آهن که به صورت ویدئو کنفرانسی و با فرمان رئیس جمهور انجام شد، اعلام کرد: این طرح به عنوان یک مگا پروژه در ۴ فاز و توسط بخش خصوصی در شهرستان کوار استان فارس اجرایی شده و با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۱۰۰ میلیارد تومان، زمینه اشتغالزایی مستقیم ۶۷۴ را فرآهم نموده است.

وی گفت: واحد آهن اسفنجی این مجتمع صنعتی با ظرفیت بالغ بر ۱.۸ دهم میلیون تن، با سرمایه گذاری ارزی بالغ بر ۱۳۹ میلیون یورو و ریالی بیش از ۱۹۹ میلیارد تومان امروز به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: بهره برداری این طرح به لحاظ زمانی جزو بهترین پروژه‌های اجرایی در صنعت فولاد و ذوب آهن کشور بوده که طی سه سال از زمان کلنگ زنی تکمیل و امروز آماده بهره برداری می‌باشد.

اسماعیلی اضافه کرد: واحد گندله سازی با ظرفیت تولید سه و نیم میلیون تن و کنسانتره آهن با ظرفیت ۲ و نیم میلیون تن در مجموع با سرمایه گذاری ارزی بالغ بر ۱۴۱ میلیون یورو و ریالی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تکمیل شده که امروز به صورت همزمان واحد گندله سازی افتتاح شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: واحد کنسانتره سازی این مجتمع صنعتی نیازمند اتخاذ تمهیداتی در خصوص تأمین سنگ آهن مورد نیاز است که همین رابطه مذاکراتی با عوامل مرتبط انجام شده و امیدواریم تا پایان امسال این طرح نیز عملیاتی شود.

اسماعیلی گفت: برای راه اندازی واحد کنسانتره سازی این مجتمع تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز تهیه و با حل مشکلات مرتبط به تأمین سنگ آهن و اختصاص معدن ویژه به این واحد، به زودی شاهد راه اندازی واحد کنسانتره سازی این مجتمع نیز خواهیم بود.

 

کد مطلب 4969818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها