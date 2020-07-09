افزایش ۲ هزار هکتار به حریم تالاب انزلی غیر کارشناسی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری انزلی با اشاره به اینکه این شهر از محدود شهرهایی است که نسبت جمعیت روستایی به شهری آن بیشتر است، اظهار کرد: انزلی از اراضی کمی برخوردار بوده و ضمن آنکه وجود تالاب و دریا مزیت و برکات فراوانی برای این شهرستان دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه شهرسازی به دلیل کمبود اراضی با محدودیت مواجه هستیم، افزود: انزلی شهری خطی است به واسطه همین ویژگی در خدمات دهی در حوزه شهرسازی و عمرانی در این شهرها با مشکل مواجه است.

نماینده انزلی در مجلس در ادامه به برخی مشکلات این شهرستان در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: کمبود منابع آبی به دلیل پایین دست بودن اراضی کشاورزی یکی از مهم‌ترین معضلات روستاهای انزلی است.

وی با بیان اینکه افزایش حریم تالاب به صورت غیر کارشناسی به انزلی تحمیل و این موضوع از سوی بسیاری از مسئولان کشوری نیز تأیید شده است، بیان کرد: دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی انزلی به حریم تالاب اضافه شده است.

دنیا مالی با اشاره به وضعیت نامطلوب اعتباری شهرستان انزلی در مقایسه با سایر شهرستان‌های گیلان، ادامه داد: خدمات رسانی مطلوب از سوی دستگاه‌ها یکی از مهم‌ترین انتظارات ما از رؤسای دستگاه‌های اجرایی است و مدیران باید در راستای جلب رضایتمندی مردم گام بردارند.

وی به عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا اشاره و با بیان اینکه انزلی نقش مهم در این موضوع ایفا می‌کند، اظهار کرد: باید با راه اندازی و تکمیل حمل و نقل ترکیبی و خط آهن مرشت- انزلی و رشت آستارا از ظرفیت‌های استان در زمینه انتقال کالا به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بهره گیری کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به ظرفیت ۱۴ میلیون تنی صادرات به بازار کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، گفت: با توجه به ظرفیت‌های فراوانی در کشور و استان گیلان شایسته نیست که سهم ما از این صادرات تنها یک میلیون تن باشد.