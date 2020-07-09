به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست ستاد مقابله با کرونا شهرستان پیشوا که با حضور حجت‌الاسلام باقری امام جمعه، جعفری معاون سیاسی انتظامی فرماندار و رؤسای ادارات و نهادها برگزار شد اظهار داشت: ممنوعیت‌های اعلام شده توسط ستاد ملی مقابله با کرونا مانند اجبار ماسک زدن در ادارات و اماکن عمومی در سراسر کشور و شهرستان پیشوا لازم‌الاجرا است.

عباسی افزود: در شرایط دشوار کنونی مشکلات صنوف و کسبه را درک می‌کنیم اما برای حفظ سلامت عمومی ناچار به اعمال برخی محدودیت‌ها و برخوردهای انتظامی و قضائی با متخلفان هستیم.

فرماندار پیشوا گفت: به منظور پیشگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا، فعالیت تالارهای پذیرایی و استخر پیشوا تا اطلاع ثانوی ممنوع است و واحدهای متخلف بدون هیچ اغماضی پلمپ خواهند شد و اصناف فعال نیز ملزم به رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی هستند و در این رابطه پایش‌های مستمر توسط گشت‌های نظارتی صورت می‌گیرد.

وی بیان داشت: بر اساس اعلام وزارت بهداشت، شهرستان پیشوا در وضعیت سفید قرار دارد اما با توجه به فقدان بیمارستان و شرایط عمومی شهرستان نیازمند دقت نظر و اهتمام بیشتر در کنترل و مدیریت روند ابتلاء به بیماری هستیم و با توجه به اوج‌گیری مجدد بیماری در استان تهران، اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته و تمامی کتابخانه‌ها، پارک‌ها و بوستان‌های پیشوا تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.

عباسی گفت: از آنجایی که باشگاه‌های ورزشی جز اماکن پرخطر هستند، باید پروتکل‌های بهداشتی را با نظارت دقیق اداره ورزش و جوانان رعایت کنند و در صورت اهمال و تخلف تعطیل خواهند شد.

وی افزود: بعد از مهار اولیه ویروس در سراسر کشور با تصور شکست کرونا برخی از مردم و حتی مسئولان از رعایت محدودیت‌ها و نکات بهداشتی صرف نظر کردند که نتیجه آن اوج گیری مجدد بیماری طی روزهای اخیر است و با توجه به خطر شیوع گسترده بیماری در منطقه، برپایی هرگونه تجمع ممنوع است و مردم باید با حس مسئولیت‌پذیری از برگزاری مراسم شادی و عزا به صورت خصوصی جدا اجتناب کنند.

عباسی در خصوص ناوگان حمل و نقل عمومی عنوان داشت: رانندگان باید برای حفظ سلامت خود و مسافران ماسک زده و شهرداری شرایطی را فراهم کند تا فاصله‌گذاری در تاکسی‌ها رعایت شود.