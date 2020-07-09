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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۷

فرماندار پیشوا:

کتابخانه‌ها پارک‌ها و بوستان‌های پیشوا تا اطلاع ثانوی تعطیل است

کتابخانه‌ها پارک‌ها و بوستان‌های پیشوا تا اطلاع ثانوی تعطیل است

پیشوا- فرماندار پیشوا با اشاره به ممنوعیت فعالیت تالارهای پذیرایی و استخرها در این شهرستان گفت: کتابخانه‌ها پارک‌ها و بوستان‌های پیشوا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست ستاد مقابله با کرونا شهرستان پیشوا که با حضور حجت‌الاسلام باقری امام جمعه، جعفری معاون سیاسی انتظامی فرماندار و رؤسای ادارات و نهادها برگزار شد اظهار داشت: ممنوعیت‌های اعلام شده توسط ستاد ملی مقابله با کرونا مانند اجبار ماسک زدن در ادارات و اماکن عمومی در سراسر کشور و شهرستان پیشوا لازم‌الاجرا است.

عباسی افزود: در شرایط دشوار کنونی مشکلات صنوف و کسبه را درک می‌کنیم اما برای حفظ سلامت عمومی ناچار به اعمال برخی محدودیت‌ها و برخوردهای انتظامی و قضائی با متخلفان هستیم.

فرماندار پیشوا گفت: به منظور پیشگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا، فعالیت تالارهای پذیرایی و استخر پیشوا تا اطلاع ثانوی ممنوع است و واحدهای متخلف بدون هیچ اغماضی پلمپ خواهند شد و اصناف فعال نیز ملزم به رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی هستند و در این رابطه پایش‌های مستمر توسط گشت‌های نظارتی صورت می‌گیرد.

وی بیان داشت: بر اساس اعلام وزارت بهداشت، شهرستان پیشوا در وضعیت سفید قرار دارد اما با توجه به فقدان بیمارستان و شرایط عمومی شهرستان نیازمند دقت نظر و اهتمام بیشتر در کنترل و مدیریت روند ابتلاء به بیماری هستیم و با توجه به اوج‌گیری مجدد بیماری در استان تهران، اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته و تمامی کتابخانه‌ها، پارک‌ها و بوستان‌های پیشوا تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.

عباسی گفت: از آنجایی که باشگاه‌های ورزشی جز اماکن پرخطر هستند، باید پروتکل‌های بهداشتی را با نظارت دقیق اداره ورزش و جوانان رعایت کنند و در صورت اهمال و تخلف تعطیل خواهند شد.

وی افزود: بعد از مهار اولیه ویروس در سراسر کشور با تصور شکست کرونا برخی از مردم و حتی مسئولان از رعایت محدودیت‌ها و نکات بهداشتی صرف نظر کردند که نتیجه آن اوج گیری مجدد بیماری طی روزهای اخیر است و با توجه به خطر شیوع گسترده بیماری در منطقه، برپایی هرگونه تجمع ممنوع است و مردم باید با حس مسئولیت‌پذیری از برگزاری مراسم شادی و عزا به صورت خصوصی جدا اجتناب کنند.

عباسی در خصوص ناوگان حمل و نقل عمومی عنوان داشت: رانندگان باید برای حفظ سلامت خود و مسافران ماسک زده و شهرداری شرایطی را فراهم کند تا فاصله‌گذاری در تاکسی‌ها رعایت شود.

کد مطلب 4969853

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