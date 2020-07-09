حوزه علمیه قزوین نامه موسوی خوئینی ها را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه علمیه قزوین در محکومیت نامه فریبکارانه و اغواگرانه موسوی خوئینیها به مقام معظم رهبری، بیانیهای صادر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: نامه سرگشاده آقای سید محمد موسوی خوئینیها اگر چه در قالب نقد و با بیانی به ظاهر خیرخواهانه صادر شده است اما در حقیقت به هدف فریب افکار عمومی و تکرار سخنان دشمنان تابلو دار نظام است که سالهاست از زبان آنان صادر شده و میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه علمیه قزوین در محکومیت نامه فریبکارانه و اغواگرانه آقای موسوی خوئینیها به مقام معظم رهبری، بیانیهای صادر کرد که متن بیانیه به این شرح است: همه میدانیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروزه در شرایط بسیار حساسی قرار دارد و در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و ورود به گام دوم انقلاب به سر میبرد. رشد و استحکام این نظام در ابعاد گوناگون علمی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی تحسین و خشنودی دوستان و شگفتی و خشم دشمنان را برانگیخته است.
این امر در طول تاریخ انقلاب زمینه بروز انواع توطئهها و جنایتهای آشکار و پنهان دشمنان و کینه توزی، شرارت و خیانتهای مزدورانشان شده و آسیبهای فراوانی را متوجه ملت عزیز و فداکار ما ساخته است.
امروز دشمن استکباری پس از ناتوانی در به ذلت کشیدن و تسلیم مردم و نابودی انقلاب اسلامی آنان، هر چه در توان دارد به میدان مبارزه آورده است تا شاید از رهگذر تحریمهای ظالمانه یکجانبه و به قول خود شکننده و همچنین ایجاد فشارهای اقتصادی، گرانی، تورم، کمبود مواد غذایی و دارویی و تحریم نظامی و بانکی روزنه امیدی را برای خود باز کند.
در چنین شرایط دشواری که شیطان بزرگ با تمام قوا در مقابل این ملت مظلوم اما سربلند، موانع بزرگی ایجاد کرده؛ ملت ما سختیهای ناشی از انواع دشمنیها را که با مصائب ناشی از ویروس کرونا در هم آمیخته، با بزرگواری ستودنی تحمل کرده است. ملتی که هرگز دست از مقاومت بر نداشته و پشت سر رهبر فرزانه و حکیم خویش استوار ایستاده است و به پیروزی و موفقیتهای افتخار آمیز نظام مقدس جمهوری اسلامی در ریشه کنی غده سرطانی داعش و شکستن هیمنه پوشالی آمریکا در موشکباران پایگاه نظامی عین الاسد، اسقاط پیشرفتهترین پهباد آمریکایی و حضور مقتدرانه کشتیهای نفتی ایران و اسکورتهای نظامی آن در حیاط خلوت آمریکا و دهها موفقیت دیگر می بالد و به خوبی میداند که همه این دستاوردها و موارد پرشمار دیگر، مرهون صبوری، ایمان و وحدت کلمه و البته رهبری خردمندانه و شجاعانه مقام معظم رهبری است.
در این شرایط حساس و البته دشوار که وحدت ملی و استحکام داخلی و تبعیت از ناخدای حکیم کشتی انقلاب ضروریتر مینماید، سخن گفتن از ضعفها و مشکلات، با نادیده گرفتن عوامل اصلی آن و متوجه ساختن همه کاستیها و مشکلات به سوی رهبر معظم انقلاب، امری غیر عادلانه و مصداق بارز بی انصافی، نادانی و یا اغراض ناپاک است که هرگز از یاران حقیقی و دلسوز انقلاب صادر نمیشود.
نامه سرگشاده آقای سید محمد موسوی خوئینیها اگر چه در قالب نقد و با بیانی به ظاهر خیرخواهانه صادر شده است اما در حقیقت به هدف فریب افکار عمومی و تکرار سخنان دشمنان تابلو دار نظام است که سالهاست از زبان آنان صادر شده و میشود.
بی شک ملت فهیم و هوشیار ما، عوامل اصلی نابسامانیهای اقتصادی و سیاسی کشور و حامیان آنها را به خوبی میشناسد و هرگز در دام توطئهها و نقشههای شوم دشمنان ایران اسلامی و مزدورانشان نخواهد افتاد.
حوزه علمیه برادران و خواهران و بسیج طلاب استان قزوین همراه با همه دلسوزان ایران عزیز، این گونه فعالیتهای مرموز که اهداف ناپاکی را دنبال میکند، محکوم نموده و از آحاد ملت عزیز و شریف استدعا دارد تا با هوشیاری کامل اجازه موج سواری به آنان که امتحان خود را در طول سالهای متمادی تصدی مسئولیتهای اجرایی کشور پس داده اند ندهند. و به قوای سه گانه بویژه قوه مجریه توصیه میشود که در هیچ شرایطی صاحبان انقلاب (ملت) به فراموشی سپرده نشوند.
نظر شما