به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی پور صبح پنجشنبه در نشست با اعضای کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان تنگستان بیان داشت: بازنشستگان سرمایه کشور هستند و استفاده از تجربه‌های آموزشی و مدیریتی آنان می‌توانند به مسیر و حرکت توسعه شهرستان کمک کند.

وی افزود: هر کدام از بازنشستگان در دوران خدمت خود در مسند اموری چون تدریس، مدیریت و … بوده اند که آثار فعالیت‌های آنان در حال حاضر نیز برای نسلی که در رأس امور هستند چراغ راهنماست.

رفیعی پور اضافه کرد: نگاه ما به مجموعه کانون بازنشستگان نگاه حمایتی است و سعی می‌کنیم با همکاری یکدیگر این مجموعه را هدایت و رویه‌های جاری را دائماً بهبود ببخشیم.

فرماندار تنگستان قول مساعد برای پیگیری در راستای تحقق مطالبات آنها را از طریق مبادی ذیربط داد.‌

مدیر آموزش وپرورش تنگستان وبازنشستگان فرهنگی پس از بیان دیدگاه‌های خود در جهت پیشبرد بهتر اهداف عالی تعلیم و تربیت و بیان مسائل و مشکلات مجموعه بازنشستگان، خواستار مساعدت برای خرید یا احداث مهمانسرای فرهنگیان در شیراز و اختصاص و واگذاری اراضی ملی جهت مسکن بازنشستگان و فرهنگیان در شهرستان شدند.