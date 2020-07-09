تخصیص اعتبارات خرد در طرح های عمرانی غیر منطقی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان قزوین ظهر پنجشنبه با حضور لطف الله سیاهکلی و فاطمه محمد بیگی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی، شفیعی فرماندار و علی رحمانی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی در محل فرمانداری قزوین برگزار شد.

لطف الله سیاهکلی در این جلسه اظهار داشت: توزیع اعتبارات به صورت خرد و اندک برای تعداد زیادی از پروژه‌های راه سازی و بهداشت و درمان و مسکن منطقی نیست و نه تنها به تکمیل طرح‌ها کمک نمی‌کند بلکه موجب بدبینی مردم در ناتوانی مدیران در امور و نیمه تمام ماندن طرح‌ها نیز می‌شود.

وی افزود: وقتی برای بهسازی یک جاده روستایی ۱۰۰ میلیون تومان یا درمانگاه ۲۰ میلیون تومان پیش بینی می‌کنیم در واقع هیچ کاری در پروژه نخواهد شد و تزریق قطره چکانی هدر دادن اعتبارات است.

طرح‌های عمرانی را تجمیع کنیم

سیاهکلی تصریح کرد: با استفاده از نظر بخشداران بهتر است به جای این که ۸ میلیارد تومان اعتبار راه را برای ۸۰ تا ۱۰۰ پروژه تعریف کنیم و کاری جلو نرود بهتر است هر سال مشکل راه ارتباطی ۳۰ روستا را حل کنیم و اعتبارات بیشتری به آنها اختصاص دهیم.

وی بیان کرد: به جای توزیع خرد اعتبارات که کارها را نیمه تمام خواهد گذاشت باید به صورت متمرکز عمل کنیم تا برخی کارها به سرانجام برسد.

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح‌های آسفالت و زیرساخت را بهتر است جدا ببینیم تا کارها بسرعت تکمیل شود زیرا اعتبارات جزئی هیچ بازخوردی ندارد.

وی اظهار داشت: مدیران لازم است بودجه را مؤثر تعریف کنند ولی چون پشت درهای بسته تصمیم می‌گیریم، مردم هم راضی نمی‌شوند لذا انتظار داریم بخشداران به دیدگاه‌های کارشناسی اهمیت دهند و پروژه‌های مهم را تجمیع و اولویت بندی کنند تا برخی طرح‌ها به صورت کامل به مرحله بهره برداری برسد.

مدیران مراقب رفتار خود باشند

سیاهکلی گفت: وقتی فردی مدیر و نماینده می‌شود دیگر باید مراقب رفتار، گفتار و اعمال خود باشد زیرا دیگر الگو شده و محدود می‌شوید و آزادی گذشته را نخواهید داشت و این یک اصل است که هرچقدر مسئولیت بالا می‌رود، محدودیت‌ها بیشتر می‌شود.

وی اضافه کرد: مدیر جایگاه الگویی دارد و باید پاک دست، اخلاق مدار، متعهد و خدمتگذار باشد و حل مشکلات مردم را در اولویت قرار دهد.

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مدیران در اعمال خود باید منافع عمومی را در نظر بگیرند و فقط دنبال اجرای مطلق قانون نباشند بلکه اصل رضایت مندی مردم و کارآمدی نظام را در نظر بگیرند.

وی گفت: هر جا ظرفیت قانونی نداریم به نمایندگان منعکس کنید تا برای اصلاح آن در مسیر وظایف نمایندگی اقدام کنیم.

سیاهکلی گفت: امروز شرایط سخت شده و بودجه‌ها محدود است و اگر فقط کارآمدی را بر اساس بودجه تعریف کنیم کاری انجام نمی‌شود لذا هنر مدیر باید استفاده از همه ظرفیت‌ها و مدیریت هزینه‌ها باشد.

وی اظهار داشت: مدیر موفق باید بیش از بودجه اش برنامه ریزی کرده و به صورت هدفمند بدهکار باشد و پروژه‌های بیشتری را عملیاتی کند تا مسئولان هم دلیل منطقی برای اختصاص اعتبارات بیشتر داشته باشند.

نماینده قزوین در مجلس شور ای اسلامی تصریح کرد: باید مردم ببینند با این بودجه محدود و شرایط کنونی کارهای زیادی در حال اجراست و مدیران دنبال خدمت و رفع مشکلات هستند.

تکمیل طرح‌های نیمه تمام در اولویت باشد

وی اظهار داشت: تکمیل طرح‌های نیمه تمام، تجمیع پروژه‌ها، مدیریت هزینه، تسریع در کار و انجام کارها در فصل کاری از نکاتی است که بخشداران و مدیران دستگاه‌ها باید آن را مورد توجه قرار دهند.

طرح‌های توسعه روستایی برای افراد محلی آسان باشد

سیاهکلی یادآور شد: اگر بخواهیم توسعه روستا سریع‌تر شکل بگیرد و شاهد بازگشت جوانان و مردم به روستا باشیم باید در اجرای طرح‌های توسعه توسط افراد بومی هیچ سخت گیری نکنیم و بگذاریم مردم خودشان منطقه را آباد کنند.

وی اظهار داشت: سخت گیری در طرح توسعه روستایی برای افراد غیر بومی اشکالی ندارد اما باید طرح‌های توسعه برای مردم محلی انگیزه عمران را بالا ببرد.

مدیران فعال تشویق شوند

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بودجه‌های استانی جوابگوی نیازها و اجرای طرح‌ها نیست و هر مدیری که بتواند بیشترین اعتبار ملی را بگیرد باید تشویق شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۴ درصد اعتبارات استانی و ۸۶ درصد ملی است و مدیران لازم است با جدیت پیگیر جذب اعتبارات ملی بیشتری باشند تا عقب ماندگی استان جبران شود.



