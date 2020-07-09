  1. استانها
  2. همدان
۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۲

دبیر جشنواره ملی «رسانش» مطرح کرد:

ارسال ۴۰۰۰ اثر رسانه‌ای از دانش آموزان کشور به جشنواره ملی رسانش

ارسال ۴۰۰۰ اثر رسانه‌ای از دانش آموزان کشور به جشنواره ملی رسانش

همدان - دبیر جشنواره ملی «رسانش» در همدان از ارسال ۴۰۰۰ اثر رسانه‌ای از دانش آموزان کشور به جشنواره ملی رسانش در همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جباری پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره دانش‌آموزی «رسانش» اظهار کرد: جشنواره رسانه‌های دانش‌آموزی «رسانش» در دومین سال برگزاری خود مورد اقبال دانش‌آموزان قرار گرفت و آنها بیش از ۴ هزار اثر رسانه‌ای خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کرده‌اند.

وی گفت: «رسانش» تنها جشنواره رسانه‌های دانش‌آموزی در کشور است و به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان از سال ۱۳۹۷ کار خود را آغاز کرده است.

دبیر جشنواره ملی «رسانش» عنوان کرد: دومین دوره جشنواره ملی رسانه‌های دانش‌آموزی با عنوان «رسانش» و با شعار «رسانش؛ خیزش هوشمندانه نوجوان در دنیای رسانه» ویژه دانش‌آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم برگزار شد.

وی به قالب‌های جشنواره اشاره و بیان کرد: جشنواره در مقطع متوسطه اول شامل نشریات مکتوب (تک‌برگی، مجلد)، روزنامه دیواری و قطعات صوتی (رادیو مدرسه، پادکست) برگزار شد.

جباری ادامه داد: دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوره دوم آثار خود را در بخش‌های نشریات مکتوب، نشریات الکترونیک، اینفوگرافی، روزنامه دیواری، قطعات صوتی، فضای مجازی و فیلم و مستند تولید نموده و به دبیرخانه جشنواره مستقر در همدان ارسال کردند.

وی گفت: اولین رسالت «رسانش» ایجاد محملی برای ورود دانش‌آموزان به فضای رسانه‌ای است و به نظر می‌رسد جشنواره گام‌های خود را در این زمینه محکم و با موفقیت برداشته است.

دبیر جشنواره ملی «رسانش» افزود: با وجود مشکل کرونا و عدم حضور دانش آموزان در ترم دوم در مدارس اما در بخش‌های مختلف جشنواره، بیش از ۴۰۰۰ اثر توسط دانش‌آموزان تولید شده که هم کار داوری را مشکل کرد و هم از طرفی باعث امید دوچندان ما برای ادامه کار شد.

جباری افزود: در این دوره دانش‌آموزان در کارگاه‌های آموزشی نیز شرکت خواهند کرد و در واقع باشگاه مهارت‌های رسانه‌ای ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 4969873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها