به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جباری پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره دانش‌آموزی «رسانش» اظهار کرد: جشنواره رسانه‌های دانش‌آموزی «رسانش» در دومین سال برگزاری خود مورد اقبال دانش‌آموزان قرار گرفت و آنها بیش از ۴ هزار اثر رسانه‌ای خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کرده‌اند.

وی گفت: «رسانش» تنها جشنواره رسانه‌های دانش‌آموزی در کشور است و به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان از سال ۱۳۹۷ کار خود را آغاز کرده است.

دبیر جشنواره ملی «رسانش» عنوان کرد: دومین دوره جشنواره ملی رسانه‌های دانش‌آموزی با عنوان «رسانش» و با شعار «رسانش؛ خیزش هوشمندانه نوجوان در دنیای رسانه» ویژه دانش‌آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم برگزار شد.

وی به قالب‌های جشنواره اشاره و بیان کرد: جشنواره در مقطع متوسطه اول شامل نشریات مکتوب (تک‌برگی، مجلد)، روزنامه دیواری و قطعات صوتی (رادیو مدرسه، پادکست) برگزار شد.

جباری ادامه داد: دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوره دوم آثار خود را در بخش‌های نشریات مکتوب، نشریات الکترونیک، اینفوگرافی، روزنامه دیواری، قطعات صوتی، فضای مجازی و فیلم و مستند تولید نموده و به دبیرخانه جشنواره مستقر در همدان ارسال کردند.

وی گفت: اولین رسالت «رسانش» ایجاد محملی برای ورود دانش‌آموزان به فضای رسانه‌ای است و به نظر می‌رسد جشنواره گام‌های خود را در این زمینه محکم و با موفقیت برداشته است.

دبیر جشنواره ملی «رسانش» افزود: با وجود مشکل کرونا و عدم حضور دانش آموزان در ترم دوم در مدارس اما در بخش‌های مختلف جشنواره، بیش از ۴۰۰۰ اثر توسط دانش‌آموزان تولید شده که هم کار داوری را مشکل کرد و هم از طرفی باعث امید دوچندان ما برای ادامه کار شد.

جباری افزود: در این دوره دانش‌آموزان در کارگاه‌های آموزشی نیز شرکت خواهند کرد و در واقع باشگاه مهارت‌های رسانه‌ای ایجاد خواهد شد.