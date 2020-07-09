مدیریت شهری در سال جهش تولید تسهیل گری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فراهانی، روز پنج شنبه از شهرک صنعتی منطقه ۱۸ شهرداری تهران بازدید به عمل آورد.

عضو شورای شهر تهران در جریان این بازدید از مجموعه کارخانجات الکتروژن، پایا گل و مجموعه تولید چوب بر لزوم اولویت به تولید داخل تاکید کرد. او همچنین از مجلس، مدیریت شهری و دولت خواست تا برای توسعه صنعت، به تولید کنندگان توجه ویژه کرده و تسهیل گر باشند.

فراهانی در حاشیه این بازدید گفت: در سال جهش تولید، از سه مرکز تولیدی حاشیه شهر تهران بازدید به عمل آوردم.

وی افزود: در ابتدا از کارخانه الکتروژن بازدید شد که مرکز تولید انواع موتور ها و تولیدات پایه محرکه صنعتی در کشور است که نمونه آن در کشور نیست.

فراهانی تاکید کرد: بیش از ۱۰۰ ربات در این مجموعه کار می کند و انواع ماشین ها و ۶۰ نوع ماشین بزرگ در حال فعالیت هستند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در بخشی از منطقه ۱۸ شهر تهران فعالیت صنعتی انجام می شود، گفت: در حال حاضر خطوط تولیدی متعدد کار می کند که به همت بخش خصوصی شکل گرفته است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تصریح کرد: از مجموعه پایا گل نیز بازدید کردم که بار انداز بزرگ گل کشور است و محل مزایده بسته های مختلف گل در کل کشور است از این رو مرکز نمایشگاهی بزرگ گل است. از سوی دیگر از مرکز صنایع بزرگ چوب ایران بازدید کردم که بیش از ۱۵۰ شرکت تولید کننده چوب در این مجموعه هستند.

به گفته وی، مرکز تولیدی و نمایشگاهی همگی در منطقه ۱۸ شهر تهران مستقر هستند.

فراهانی در ادامه افزود: چاره ای جز حمایت نداریم. این امر عملا سبب رونق اقتصادی می شود. دولت، مجلس، مدیریت های محلی باید از تولید حمایت کنند و تسهیلاتی برای حرکت واحدهای تولیدی ارائه دهند.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران، تاکید کرد: آنچه که در هر سه این ها مشترک بود نارضایتی از کلیه کارهایی است در مجموعه های تصمیم گیری داشتند و بعضا کارشنکنی وجود داشت. از کار کوچک ساده اداری گرفته تا دیگر فعالیت ها که وقت و انرژی آن ها را می گیرد و اگر به دنبال رونق اقتصادی در سال جهش تولید هستیم باید به این موارد توجه ویژه ای نشان داد.

وی ادامه داد: وظیفه نهادهای مسئول این است به جای مراجعه صاحبان صنایع باید مدیریت های کلان دفاتر تسهیل گری ایجاد کنند تا مشکلات رفع شوند و پیگیر رفع مشکلات آنها باشند.

فراهانی با اشاره به توسعه فضای سبز در شهرک های صنعتی، خاطر نشان کرد: وقتی کارخانه ای فعال می شود حدود ۷۰ درصد از زمین آن به فضای سبز تبدیل می شود و تنها ۳۰ درصد به فضاهای صنعتی و کاری اختصاص پیدا می کند. لذا گسترش فضاهای صنعتی در حاشیه شهرها جاذب جمعیت کار است و به جای اینجا جمعیت به مرکز بیاید و در اطراف شهر تمرکز کنند ریه های تنفسی شهرها به کار می افتد.

عضو شورای شهر تهران افزود: زمین خالی که در اطراف است و استفاده نمی شود اگر به فضای کسب و کار تبدیل شود ۷۰ درصد آن برای فضای سبز احیا می شود و اگر به دنبال این هستیم که ریه تنفسی تهران را زنده کنیم یکی از راه ها همین است.

وی در رابطه با تعامل مدیریت شهری با صنایع اظهار کرد: هنر مدیریت شهری این است که در مجوزهایی که می خواهد ارائه بدهد، تسهیلگر باشد و راهنمایی برای توسعه سرانه های لازم و گسترش فضای سبز داشته باشد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در پایان تصریح کرد: در یکی از کارخانجات ملاحظه شد که با مجوزهایی که مدیریت شهری داده است درمانگاه و مدرسه درست کرده و فضای سبز را گسترش دادند. فاضلاب مدیریت شده است که نشان دهنده تعامل مدیران صنایع با مدیریت شهری است و با این اقدامات بهبود سرانه های هفت گانه را شاهد خواهیم بود.