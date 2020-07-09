به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نهاد نماینده مقام معظم رهبری در فارس و امام جمعه شیراز، صبح پنجشنبه جلسه هیأت امنای آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی (ع) برگزار شد که طی آن ضمن قرائت حکم مقام معظم رهبری، تولیت و اداره امور حرم مطهر موقتاً بر عهده آیت الله لطف اله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز گذاشته شد و از زحمات و تلاش‌های بی وقفه آیت الله سید علی اصغر دستغیب در طول سال‌های تصدی تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) تقدیر و تشکر به عمل آمد.

آیت الله لطف اله دژکام در این جلسه طی سخنانی گفت: با کمال تأسف، کسالت آیت الله دستغیب موجب شد ایشان خدمت مقام معظم رهبری طی نامه‌ای درخواست واگذاری تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) را مطرح نمایند، مقام معظم رهبری طی بررسی‌هایی که داشتند، تاکید و دستور فرمودند کارها و امورات جاری حرم بر روی زمین نماند و به بنده حقیر امر فرمودند تا زمانی که تصمیم نهایی خود را در خصوص تولیت این آستان مقدس اعلام نمایند، بنده حقیر امور تولیت را عهده دار شوم. امروز بنده به همراه هیأت امنا و هیأت اجرایی این آستان مقدس خدمت ایشان رسیدیم تا ضمن کسب اجازه، در جریان راهبردها و جهت گیری های موفق ایشان در مدیریت این آستان مقدس قرار بگیریم تا ضمن بهره گیری از آن، بتوانیم امور حرم مطهر را آنگونه که شایسته است تمشیت کنیم. امیدواریم بتوانیم در راستای مطالبات رهبر معظم انقلاب در خصوص تحقق مفهوم سومین حرم اهل بیت (ع) گام‌های مؤثری برداریم.

آیت الله سید علی اصغر دستغیب نیز در این جلسه طی سخنانی گفت: امیدواریم آیت الله دژکام در خدمتگزاری و عمران و آبادی در آستان مقدس احمدابن‌موسی (ع) که یکی از بقاع متبرکه مربوط به اهل بیت (ع) است موفق و پیروز باشند. خداوند متعال را سپاسگزاریم که این نعمت را بر ما ارزانی داشته تا در برهه‌ای که انقلاب اسلامی، پس از ۱۴ قرن انتظار برقرار شده است زندگی کنیم و در ادامه، با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم.

وی ادامه داد: بنده از نزدیک در مجلس اول خبرگان رهبری، شاهد انتخاب مقام معظم رهبری توسط اعضا این مجلس برای تصدی رهبری این امت بودم و از نزدیک دیدم که چگونه خداوند، قلوب اعضای مجلس خبرگان رهبری را به سمت ایشان متمایل نمود و گذشت زمان نیز بارها نشان داده است این خلف صالح امام راحل، تا چه میزان در رهبری این جامعه و انقلاب موفق بوده است. در حدود ۶ سال و نیم پیش از این، رهبر معظم انقلاب به بنده امر فرمودند تولیت این آستان مقدس را بر عهده بگیرم و بنده امر ایشان را در حکم حضرت ولیعصر (عج) می‌دانم و از آن تبعیت کردم. رهبر معظم انقلاب فرمودند این بارگاه نورانی، قبله امید و آرامش مؤمنان و دوست‌داران اهل بیت (ع) است که توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است. بنده از همه کارکنان و خدام این آستان مقدس که کمر همت به خدمت این آستان مقدس بسته‌اند تقدیر و تشکر می‌کنم و از خداوند می‌خواهم هر کس که گامی در راستای تأمین اهداف مقدسی که توسط رهبر معظم انقلاب تبیین گردیده، برمی‌دارد ماجور بدارد.

آیت الله دستغیب یادآور شد: بنده از حدود دو سال قبل احساس کردم با توجه به کسالت قلبی و مشغله زیاد، بنا بر توصیه پزشکان لازم است از بار مسئولیت‌ها بکاهم و این انگیزه در من زیاد شد تا خدمت مقام معظم رهبری طی یک نامه عرض کنم که یک نیروی جوان‌تر و مورد اعتماد را به این سمت بگمارند البته بنده در این مسیر همچنان خدمتگزار خواهم بود و از هرگونه کمک دریغ نخواهم کرد. حقیقتاً تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در واگذاری تولیت به آیت الله دژکام موجب خشنودی بنده و همه دوستانی که خدمتگزار این آستان مقدس هستند گردید و خدمت رهبر معظم انقلاب، بابت این انتصاب تقدیر و تشکر می‌کنم. قطعاً جمع بین نمایندگی ولی فقیه و تولیت این آستان مقدس، می‌تواند با همکاری نخبگان و عامه مردم به پیشرفت بیش از پیش امور کمک کند.