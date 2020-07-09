بازار آمل شنبه و یکشنبه آینده تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو پیش ازظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا که با حضور استاندار مازندران در شهرستان آمل برگزار شد، با اشاره به اینکه پس از این جلسه، جلسه اضطراری اجلاس اتاق اصناف شهرستان آمل برگزار شد، افزود: با پیشنهاد اتاق اصناف آمل و رؤسای اتحادیه‌های حاضر در این اجلاس مقرر شد بازار آمل در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل شرایط خاص و قرمز این شهرستان به صورت داوطلبانه تعطیل شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: البته در طی این دو روز واحدهای صنفی عرضه کننده مایحتاج عمومی از قبیل خبازی‌ها، قصابی‌ها، خواروبار و لبنیات، مراکز توزیع گوشت مرغ و میوه فروشی‌ها همانند قبل در این شهرستان فعال است.

قوانلو با اعلام اینکه کلیه تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌ها، چایخانه‌ها و کافه‌ها نیز پس از این دو روز تا اطلاع ثانوی مجاز به فعالیت نیستند، خاطر نشان کرد: برگزاری تمامی مجالس در این شهرستان که مرتبط با حوزه فعالیتی اصناف می‌باشد ممنوع اعلام می‌گردد.

وی در پایان ضمن تاکید بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بویژه استفاده از ماسک و دستکش از سوی متصدیان صنفی اعلام کرد: بازرسان این سازمان به صورت دائم در شهرستان‌ها در حال فعالیت بوده و با هرگونه عدم رعایت مسائل بهداشتی و عدم رعایت قوانین نظام صنفی برخورد قانونی خواهند داشت.

وضعیت برخی شهرستان‌های مازندران از جمله آمل، نوشهر، بهشهر، بابل و غیره از نظر شیوع کرونا قرمز اعلام شده است.