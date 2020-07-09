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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۷

به گفته منابع آگاه؛

اختلاف کابل-طالبان درباره معاوضه زندانیان حل شد

اختلاف کابل-طالبان درباره معاوضه زندانیان حل شد

ظاهراً طالبان پذیرفته که به ازای حدود ۶۰۰ زندانی که کابل حاضر به تحویل آنها نیست؛ زندانیان دیگری از این گروه آزاد شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، منابع آگاه از حل اختلاف طالبان و کابل در خصوص توافق تبادل زندانیان خبر می‌دهند. ظاهراً طالبان یک فهرست جدید را در اختیار کابل قرار داده‌ و قرار است به جای ۵۹۲ زندانی طالبان که درباره آزادی آنان اختلاف وجود داشت، ۵۹۲ زندانی دیگر، آزاد شوند.

پیش از این، شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده‌بود که شماری از زندانیان طالبان به ارتکاب‌ جرایم جنایی متهم هستند و کابل با آزادی آنها موافق نیست.

طبق توافق‌ صلح آمریکا-طالبان که در فوریه ۲۰۲۰ حاصل شد؛ قرار شد به عنوان پیش‌شرط آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، به ازای استرداد ۵ هزار زندانی طالبان، یک‌هزار نیروی دولتی افغانستان آزاد شوند.

تاکنون چهار هزار و ۱۹ زندانی طالبان آزاد شده‌اند و طرف مقابل نیز ۷۳۷ نیروی دولتی را آزاد کرده است.

کد مطلب 4969893
مریم خرمایی

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