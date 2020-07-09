۲۰بقعه استان سمنان میزبان طرح نشاط معنوی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل تدینی ظهر پنج شنبه در نشستی با حضور خبرنگاران به میزبانی اوقاف سمنان ضمن بیان اینکه طرح نشاط معنوی در ۲۰ بقعه استان بر بستر فضای مجازی برگزار میشود، ابراز کرد: تعطیلات تابستانی ضرورت برنامهریزی برای غنی ساختن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان را ضروری کرده که در این راستا طرح نشاط معنوی در استان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه محورهای اجرای این طرح ایجاد آرامش و سلامت روانی خانواده و جامعه محسوب میشود، ابراز کرد: این نوع اقدامات برای ممانعت و همچنین پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف استان سمنان با اشاره به اینکه به دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی در سال جاری طرح نشاط اجتماعی معنوی به صورت مجازی برگزار میشود، ابراز کرد: از یک سو باید محدودیتهای بهداشتی کرونا را لحاظ کرد از سوی دیگر هم میبایست تأمین توأمان سلامت جسم و روح نسل جوان را نیز در اوقات فراغت داشت در نتیجه بخشی از طرح نشاط معنوی ۹۹ در فضای مجازی برگزار میشود.
تدینی با بیان اینکه این طرح از ۲۱ تیرماه لغایت ۲۰ مرداد ماه ۹۹ مصادف با سالروز ولادت امام موسی کاظم (ع) آغاز میشود، بیان کرد: مخاطبان این طرح نوجوانان و جوانان هفت الی ۱۸ ساله هستند از سوی دیگر باید گفت به خاطر اینکه دانش آموزان به صورت مستقل دارای گوشی همراه نیستند ارتباط با والدین به عنوان همراه و کمک یار دانش آموزان در اجرای طرح نشاط معنوی الزامی است.
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