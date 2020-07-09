به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور امروز (پنج شنبه) در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مبارزه، با اشاره به جایگاه ایران از لحاظ میزان شدید آلودگی در اوایل شیوع کرونا، اظهار داشت: خوشبختانه با سیاست‌گذاری و اجرای دقیق و عملی برنامه‌های طراحی شده و انسجام بخشی و هماهنگ سازی تمام بخش‌ها و دستگاه‌های کشور و تلاش بی وقفه و افتخارآمیز کادر درمانی توانستیم موج اول شیوع کرونا را در مراکز استان‌ها مهار کنیم و در اردیبهشت و خرداد ماه به آرامش نسبی برسیم.

وی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته به سرعت توانستیم در میان کشورهای جهان به لحاظ میزان ابتلا و آمار قربانیان به رده‌های پایین برسیم، افزود: اقدامات و برنامه‌ریزی ما در این زمینه موجب تحسین سازمان بهداشت جهانی شد و بسیاری از کشورهای جهان خواستار استفاده از تجارب ایران در این مقابله با بیماری کرونا شدند، اما مهمترین عامل این موفقیت بزرگ، همراهی و همکاری مردم در اجرای کامل دستورالعمل‌ها بود.

رئیس جمهور با اشاره به شرایط دو هفته اخیر و انتقاد از جدی نگرفتن محدودیت‌ها و دستورالعمل‌ها از سوی مردم، گفت: گردهمایی‌های دوستانه و محافل گوناگون به ویژه عروسی‌ها و عزاها، عامل اصلی و مهم در شیوع دوباره کرونا در هفته‌های اخیر بوده است.

روحانی ادامه داد: در این موج جدید دو خطر بزرگ فرسودگی و خستگی کادر درمان کشور و بالا رفتن تعداد بستری‌ها در بیمارستان‌ها و بخش‌های ویژه و تکمیل بخش بزرگی از ظرفیت پذیرش بیمارستانی است که نباید اجازه دهیم این وضع ادامه یابد.

وی با اشاره به برخی گزارش‌ها مبنی بر افزایش ابتلای تعدادی از پرستاران و پزشکان به کرونا در نقاط مختلف کشور و تاکید بر ضرورت جلوگیری از این روند، گفت: کمیته اجتماعی -امنیتی ستاد مبارزه با کرونا باید برنامه‌هایی را برای ممانعت از برگزاری تجمعات و محافل گوناگون، به عنوان اصلی ترین عامل شیوع بیماری با دقت اجرا کند.

رئیس جمهور کمیته درمان ستاد ملی مبارزه با کرونا را نیز به بررسی و شناسایی دقیق علل متفاوت شیوع دوباره بیماری در هر منطقه از کشور موظف کرد و گفت: با توجه به اختیاراتی که به استانداران داده شده است، باید محدودیت‌ها هوشمندانه و متناسب با علل شیوع در هر منطقه اعمال و اجرا شود.

روحانی همچنین با اشاره به تجربه موفق برگزاری مراسم شب‌های قدر در ماه مبارک رمضان، کمیته‌های اجتماعی - امنیتی و درمان را موظف کرد با رایزنی و مشورت دستگاه‌های مرتبط دستورالعمل‌های دقیق و شفاف برای برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ماه محرم را طراحی و تدوین کرده و برای تصویب به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کنند.