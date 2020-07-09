حجت‌الاسلام محمدحسین ایزدی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در استان خراسان رضوی ۱۷ شهرستان در وضعیت قرمز به سر می‌برند، گفت: این ۱۷ شهرستان شامل ۳۲ پایگاه نماز جمعه می‌شود که فردا نماز جمعه در آن‌ها اقامه نخواهد شد.

مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان رضوی افزود: این ۱۷ شهرستان شامل مشهد، تایباد، تربت‌جام، تربت‌حیدریه، چناران، فریمان، فیروزه، قوچان، کاشمر، سرخس، گناباد، صالح‌آباد، رشتخوار، نیشابور، مه‌ولات، کوهسرخ و زبرخان می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه نماز جمعه در مناطقی که برگزار می‌شود با رعایت ضوابط بهداشتی است، اظهار کرد: در سایر پایگاه‌های نماز جمعه که شامل ۲۱ پایگاه می‌شود، فردا نماز جمعه برگزار خواهد شد.