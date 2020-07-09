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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۷

با توجه به وضعیت قرمز؛

نماز جمعه این هفته در ۱۷ شهرستان خراسان رضوی برگزار نمی‌شود

نماز جمعه این هفته در ۱۷ شهرستان خراسان رضوی برگزار نمی‌شود

مشهد - مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایط قرمز، فردا نماز جمعه در ۱۷ شهرستان خراسان رضوی برگزار نخواهد شد.

حجت‌الاسلام محمدحسین ایزدی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در استان خراسان رضوی ۱۷ شهرستان در وضعیت قرمز به سر می‌برند، گفت: این ۱۷ شهرستان شامل ۳۲ پایگاه نماز جمعه می‌شود که فردا نماز جمعه در آن‌ها اقامه نخواهد شد.

مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان رضوی افزود: این ۱۷ شهرستان شامل مشهد، تایباد، تربت‌جام، تربت‌حیدریه، چناران، فریمان، فیروزه، قوچان، کاشمر، سرخس، گناباد، صالح‌آباد، رشتخوار، نیشابور، مه‌ولات، کوهسرخ و زبرخان می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه نماز جمعه در مناطقی که برگزار می‌شود با رعایت ضوابط بهداشتی است، اظهار کرد: در سایر پایگاه‌های نماز جمعه که شامل ۲۱ پایگاه می‌شود، فردا نماز جمعه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4969902

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