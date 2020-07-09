برگزاری عروسی و عزا در گرگان ممنوع است/ لزوم همکاری اصناف

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر پنجشنبه در خصوص آخرین اعمال محدودیت‌ها در گرگان اظهارکرد: طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته و به این ترتیب در جلسه شهرستانی مقابله با کرونا محدودیت‌هایی اعمال شد.

وی تصریح کرد: از امروز برگزاری هرگونه مراسم در منازل مسکونی و مساجد ممنوع است.

حمیدی افزود: به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا ویروس، رستوران‌ها و غذاخوری‌ها در داخل شهر، فقط مجاز به بیرون بری هستند.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد این مراکز در کمربندی گرگان می‌توانند با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، فعال باشند.

فرماندار گرگان همچنین از تعطیلی، تفرجگاه‌ها، استخرهای سرپوشیده، بازارهای هفتگی، مهدهای کودک و مراکز آموزشی، تا اطلاع بعدی خبر داد.

حمیدی اضافه کرد: اجازه ورود خودرو به پارک جنگلی النگدره هم داده نمی‌شود و از پل سیدمسعود به بالا، فقط اهالی روستای زیارت مجاز به عبور هستند.

اصناف نقش خود را در کنترل شیوع ویروس کرونا ایفا کنند

فرماندار گرگان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از همکاری اصناف با ستاد کرونا شهرستان در موج اول این ویروس گفت: اصناف با توجه به اینکه ارتباط بیشتری با آحاد جامعه دارند باید نقش خود را در کنترل شیوع ویروس کرونا ایفا کنند.

وی افزود: بازاریان و کسبه به دلیل این که بیشتر در معرض رفت و آمد عمومی مردم قرار دارند برای حفظ سلامتی خود باید فروشندگان و شهروندان هر تصمیمی که از سوی ستادابلاغ می‌شود را به صورت جدی پیگیری و اجرا کنند.

حمیدی بیان کرد: در پیشگیری از ویروس کرونا نیاز به عزم جدی همگانی است و در این زمینه باید بعضاً به صورت خودجوش با کمک اصناف و خیران در رفع نقایص بهداشت بازار به ویژه اماکن سرپوشیده اقدام کرد.

وی اضافه کرد: اتاق اصناف موظف است اتحادیه‌های صنفی را مجاب کند تا به رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط واحدهای صنفی صنف مربوطه نظارت و کنترل جدی داشته باشند.

حمیدی گفت: ضروری است نانوایان به دلیل ارتباط نزدیک با مردم نکات بهداشتی را بیشتر رعایت کنند و در نحوه تحویل دادن نان به مردم مراقبت لازم را داشته باشند.