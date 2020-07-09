به گزارش خبرنگار مهر، فرزین رضاعی ظهر امروز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگاران استان کردستان، اظهار کرد: متأسفانه همچنان روند شیوع ویروس کرونا در استان کردستان ادامه دارد.

وی ضمن اشاره به آخرین آمار بستری شدگان مبتلا به این ویروس در بیمارستان‌های استان کردستان، بیان کرد: در حال حاضر ۳۶۵ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری و تحت مداوا هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن اشاره به شناسایی بیماران جدید مبتلا به ویروس کرونا در این استان طی ۲۴ سال اخیر، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان شناسایی شده است.

وی با اشاره به آمار بستری شدگان در کردستان به تفکیک بیمارستان‌های استان کردستان، افزود: در بیمارستان توحید سنندج ۱۵۰ نفر، بعثت سنندج ۸ نفر، کوثر سنندج ۵۴ نفر، امام خمینی سقز ۳۳ نفر، فجر مریوان ۳۷ نفر، شهید بهشتی قروه ۱۶ نفر، امام حسین بیجار ۱۴ نفر، در بیمارستان سینای کامیاران ۲۱ نفر، بیمارستان امام خمینی (ره) در دیواندره ۱۳ نفر، بیمارستان شهید چمران در سروآباد دو نفر، صلاح‌الدین بانه یک نفر، بیمارستان شهدا در دهگلان ۷ نفر و در بیمارستان رازی بانه ۹ نفر بستری هستند.

رضاعی اضافه کرد: اکنون ۷۴ بیمار مبتلا به کرونا در کردستان در بخش ویژه «آی سی یو» بستری هستند.

وی آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تا کنون را ۳۴۱ نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۷۰ نفر در سقز، ۱۱۴ نفر در سنندج، ۲۶ نفر در قروه، ۲۹ نفر در بانه، در مریوان ۱۷ نفر، ۲۴ نفر در بیجار، ۳۲ نفر در کامیاران، ۲۰ نفر در دیواندره و ۹ نفر در دهگلان جان باختند که همه موارد به صورت بهداشتی و با رعایت دستورالعمل‌های مرتبط دفن شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خطاب به شهروندان این استان اظهار کرد: همچنان روند فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، اجرای اصول بهداشتی و قرنطینگی را تا قطع زنجیره این ویروس مهلک رعایت کنید در غیر این صورت افزایش تعداد مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا در استان را شاهد خواهیم بود.