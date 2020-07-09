به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش بانشی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی استان که با حضور عبدالهی معاون حمل‌ونقل اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد، از برگزاری اولین جشنواره دانش‌آموزی «جوانه‌های راه» در مدارس استان خبر داد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس، افزود: برگزاری جشنواره‌های فرهنگی هنری به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان بخشی از اقدامات مربوط به فرهنگ‌سازی در ایمنی راه است که علاوه بر حساس سازی افراد جامعه، می‌تواند منبعی با ارزش برای تولید محتوی به زبان خود مخاطبین باشد.

وی تصریح کرد: جشنواره دانش‌آموزی جوانه‌های راه، با موضوع ایمنی رفت‌وآمد و رانندگی و با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت راه و شهرسازی و انجمن خیرین راه و ترابری، برگزار می‌شود.

بانشی محورهای این جشنواره را عابر آگاه، راننده قانون‌مدار، راه ایمن و خودروی ایمن عنوان کرد و گفت: این جشنواره در رشته‌های نقاشی و عکاسی برای دانش آموزان در تمام دوره‌های تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول و دوم و در رشته پوستر و کاریکاتور نیز تنها برای دانش آموزان دوره متوسطه برگزار می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش فارس، هدف از برگزاری این جشنواره را آشنایی کودکان و نوجوانان در مسئله بسیار مهم سوانح ترافیکی و راهکارهای پیشگیری از آن و همچنین استفاده از ظرفیت دانش آموزان در تولید محتوی تصویری جهت آگاه کردن افراد جامعه عنوان کرد.

به گفته بانشی، دانش آموزان علاقه‌مند به شرکت در این جشنواره می‌توانند برای آشنایی با ضوابط عمومی و اختصاصی نحوه ارسال آثار و داوری آن‌ها، به کانون‌های فرهنگی تربیتی در سطح استان مراجعه کنند.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راه و شهرسازی فارس نیز در این جلسه، گفت: حوادث جاده‌ای یکی از مشکلات جدی کشور است و روزانه بیش از ۵۰ نفر در راه‌های مواصلاتی کشور کشته و صدها نفر نیز مصدوم می‌شوند که بسیاری از این مصدومیت‌ها منجر به معلولیت در تمام عمر می‌شود.

عبدالهی یکی از راهکارهای اصلی در کاهش تصادفات ترافیکی را توجه به آموزش و فرهنگ‌سازی دانست و گفت: نقش آموزش در سنین مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی و جایگاه افراد به‌نحوی‌که گستره کامل‌تری را در بربگیرد و ماندگاری و اقناع مناسب‌تری را ایجاد نماید، در کاهش بلندمدت تلفات و خسارات رانندگی بسیار مهم است.

وی گفت: در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای سه عامل انسان، وسیله نقلیه و جاده دخالت دارند که هرکدام به‌نوعی در کیفیت و کمیت تردد و در جابجایی انسان‌ها، ایفای نقش می‌کنند و یا باعث ایجاد خطر تصادف می‌شوند.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: کودکان و نوجوانان از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در مسئله تصادفات ترافیکی هستند با این وجود، تصادفات ترافیکی قابل پیشگیری و پیش‌بینی هستند و با اتخاذ رفتارهای ایمن و توجه به ایمنی خود و دیگران، می‌توان گام‌های مهمی در کاهش آن برداشت.