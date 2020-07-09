به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، امیر شیرازینژاد، گفت: این آزمون همزمان با سراسر کشور، روز جمعه ۲۰ تیرماه جاری در فارس برگزار میشود.
وی از رقابت نزدیک به ۱۸ هزار دانشآموز ورودی پایه دهم در آزمون مدارس نمونه دولتی استان خبر داد و گفت: در استان فارس ۴۵ مدرسه نمونه دولتی، پذیرای بیش از ۵ هزار دانش آموز هستند که از این تعداد مدرسه، ۱۰ مورد در شهر شیراز است که ظرفیت پذیرش بیش از ۱۲۰۰ نفر را دارند.
رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش فارس، افزود: از مجموع ۵ هزار ظرفیت پذیرش این مدارس ۶۳۰ مورد نیز مربوط به پذیرش هنرستانهای نمونه دولتی استان است.
شیرازینژاد با اعلام اینکه امسال برگزاری آزمون نمونه دولتی مدارس به استانها واگذار شده است، گفت: از ۲ سال قبل آزمونمدارس نمونه دولتی و استعداهای درخشان به صورت متمرکز و دریک روز برگزار میشد که امسال با توجه به وضعیت کرونا و برخی تصمیمات وزارتخانه از جمله تسریع در روند اعلام نتایج، این آزمون مثل سابق به استانها واگذار شده است.
به گفته رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش فارس، آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در استان در ۱۶۵ حوزه امتحانی برگزار میشود که ۴۸ حوزه آن در شیراز است و نزدیک به ۲ هزار نفر عوامل اجرایی برگزاری این آزمون را برعهده دارند.
وی گفت: با توجه به اینکه نزدیک به ۲۰ درصد کتب درسی در انتهای سال تحصیلی به صورت مجازی آموزش داده شده است و با در نظر گرفتن احتمال اینکه تمام دانشآموزان به آموزش مجازی دسترسی نداشتهاند، استان فارس برای حفظ حقوق دانشآموزان و کاهش استرس آنان، منابع آزمون را از ۸۰ درصد اولیه کتب درسی مشخص کرده است و آزمون از بخشهایی که در دفترچه راهنما مشخص شده گرفته میشود.
شیرازی نژاد از دانشآموزان خواست تا حوزههای امتحانی خود را در روز قبل از آزمون شناسایی کنند و در روز آزمون ضمن خودداری از آوردن وسایل اضافی، یک ساعت قبل در حوزه حضور پیدا کنند و تنها مدارک شناسایی و دو عدد مداد نرم و پاک کن به همراه داشته باشند.
وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا به دانشآموزان توصیه کرد تا با توجه به رعایت پروتکلهای بهداشتی، حتماً با ماسک وارد حوزه شوند و اگر دانشآموزی مشکوک و یا مبتلا به کرونا است عوامل اجرایی حوزه را در جریان امر قرار دهند تا شرایط برای برگزاری آزمون در اتاق ایزوله برای آنها مهیا شود.
رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش فارس با تاکید بر اینکه برگزاری این آزمون در این شرایط یک کار تیمی بین آموزش و پرورش و اولیای دانشآموزان است، از اولیا خواست تا با توجه به شیوع کرونا همکاری لازم را با حوزههای امتحانی داشته باشند و در پشت درهای حوزه تجمع نکنند و پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.
وی ادامه داد: بعد از برگزاری آزمون، پاسخنامهها در کمتر از ۲۴ ساعت به اداره کل آموزش و پرورش استان ارسال میشوند و تصحیح اوراق شروع میشود و نتایج در زمانی کمتر از سالهای قبل توسط استان اعلام خواهد شد.
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