۱.۵ تن مواد مخدر در استان کرمان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا ناظری پیش از ظهر پنج شنبه در جمع اصحاب رسانه از کشف بیش از یک و نیم تن انواع مواد مخدر در عملیات شب گذشته پلیس خبر داد و بیان داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان شب گذشته موفق به شناسایی باند قاچاق شد که مواد مخدر را از استان‌های شرقی و مرزی کشور به استان‌های مرکزی منتقل می‌کرد.

وی افزود: مأموران مبارزه با مواد مخدر با انجام یک سری کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی اعضای این باند شدند که در نهایت شب گذشته در یک عملیات پلیسی در یکی از مبادی ورودی شهر کرمان تریلر حامل مواد مخدر شناسایی و توقیف شد.

فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت در بازرسی به عمل آمده از این تریلر بیش از یک تن و ۵۲۶ کیلو انواع مواد مخدر (از نوع تریاک و حشیش) کشف شد.

ناظری تصریح کرد: مأموران مبارزه با مواد مخدر موفق به دستگیری یک نفر از اعضای این باند شدند ضمن اینکه به دنبال دستگیری بقیه اعضای این باند هستیم.

وی گفت: از ابتدای سال جاری با تلاش همه همکاران و مساعدت همکاران قضائی در استان کرمان بیش از ۵۹ تن از انواع مواد مخدر کشف شده است.

ناظری یادآور شد: استان کرمان امسال در حوزه کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل قریب به ۱۰۰ درصد افزایش کشف داشته است.

فرماندهی انتظامی استان کرمان ابراز داشت: قاچاقچیان مواد مخدر بدانند که اقدامات آنها عاقبتی جز دستگیری و افتادن در دام قانون به همراه ندارد.