۱۵ گلخانه جدید در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جهاد کشاورزی، ذبیح الله غریب با بیان اینکه امروز کشت متراکم با مصرف کم آببر از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار کرد: کشت گلخانهای یکی از روشهای کشت متراکم است که مزایای زیادی در بحث افزایش تولیدات دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کشت برخی از محصولات در استان توجیه اقتصادی ندارد، افزود: در این استان کشت سبزی و صیفی به شیوه گلخانهای صرفه اقتصادی ندارد، اما در بحث توت فرنگی و گل شاخه بریده ظرفیتها و پتانسیلهای خوبی وجود دارد.
وی یادآور شد: تا قبل از سال ۹۷ برای صدور مجوز احداث گلخانه حداقل ۳ هزار متر اراضی مورد نیاز بود، اما طبق مصوبه هیأت مقرراتزدایی، ایجاد گلخانه در هر سطحی امکانپذیر است، از مزایای کشت محصولات به صورت گلخانهای تولید بر اساس نیاز بازار در زمانهای مختلف، برند سازی محصولات و صادرات محور بودن آنها است.
غریب با اشاره به اینکه برنامه ما اصلاح و بازسازی ۱۰ هزار متر مربع از گلخانهها و ۴۰ هزار متر توسعه سطح زیر کشت گلخانهها است، یکسری از قوانین دست و پا گیر و استعلامات غیرضروری در بحث ایجاد گلخانهها حذف شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۱۵ واحد گلخانهای با مساحت ۷.۶ هکتار با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد در استان وجود دارد، گفت: این گلخانهها تا شهریورماه به بهرهبرداری میرسد و زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر را فراهم میکند، همچنین ۱۶۵ پروانه احداث گلخانه در سال ۹۸ صادر شده است و ۸۷ متقاضی با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان متقاضی احداث گلخانه هستند.
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