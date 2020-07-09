لزوم حمایت از تولیدات صادرات محور/مدیران باید پای کار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، خالد جعفری ظهر امروز پنجشنبه در اولین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کردستان، اظهار داشت: باید تلاش کنیم تولیدات استان بیشترین سهم را در تحقق هدفگذاری صادرات از مرزهای کردستان، داشته باشند.

وی ضمن یادآوری شرایط نامناسب اقتصادی ناشی از تحریم‌های حاکم بر کشور، افزود: مرز رسمی باشماق مریوان، وظیفه‌ای ملی بر عهده دارد و فعال بودن این مرز در زمان بسته بودن مرزهای کشور (به دلیل شیوع جهانی کرونا) نشان می‌دهد که کردستان استانی پیشرو در صادرات است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان بر برگشت ارز حاصل از صادرات، به کشور تاکید کرد و ادامه داد: برگشت ارز به کشور همیشه یکی از شرایط لازم در صادرات کالا بوده که در گذشته به دلیل قیمت پایین حساسیت چندانی روی آن نبود اما امروز با توجه به افزایش قیمت این حساسیت و اهمیت بیشتر احساس می‌شود.

جعفری یادآور شد: آخرین فرصت برای برگشت ارز به کشور، پایان تیرماه است که عدم اجرای این قانون می‌تواند موجب تعلیق کارت‌های بازرگانی و ایجاد عواقب بعدی دیگر شود.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت جلسات کارگروه توسعه صادرات استان، از عدم حضور برخی مدیران عضو کارگروه در این جلسه گله مند شد و بیان کرد: اگر با جدیت پای کار نباشیم نمی‌توانیم برای اشتغال، تولید و صادرات استان کار مؤثری انجام دهیم.