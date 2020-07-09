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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۳۳

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی کردستان:

۸۵ درصد جرایم سایبری استان کردستان کشف شده است

۸۵ درصد جرایم سایبری استان کردستان کشف شده است

سنندج - رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی کردستان گفت: ماموران پلیس فتا در سه ماه اول سال جاری موفق به کشف ۸۵ درصد جرایم فضای مجازی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی دانش پور ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان، اظهار داشت: جرایم سایبری رخ داده در این استان شامل ۲۶ درصد در حوزه اخلاقی، ۵۹ درصد در حوزه مالی و ۱۵ درصد نیز در حوزه سایر جرایم است.

وی افزود: تا کنون ۸۵ درصد از این جرایم توسط پلیس فتا کشف شده که بیشترین کشفیات به ترتیب شامل ۹۷ درصد مالی، ۸۴ درصد سایر و ۶۰ درصد اخلاقی است.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی کردستان با بیان اینکه جرایم اخلاقی در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد و جرایم مالی نیز هفت درصد رشد داشته است, ادامه داد: در راستای پرونده‌های کشف شده فضای سایبری استان ۹۷ نفر متهم دستگیر و تحویل مقامات قضائی شده اند.

سرهنگ دانش پور با بیان اینکه پایین بودن سواد رسانه‌ای، اعتماد بیجا به فضای مجاری و سهل انگاری در نگهداری از اطلاعات شخصی سه عامل وقوع جرایم اخلاقی سایبری است،  یادآور شد: طبق بررسی‌های این پلیس قربانیان این جرایم نقش ۹۰ درصدی در وقوع آنها دارند.

وی بیان کرد: معتقد هستیم در صورتی که افراد در حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی خود در گوشی‌ها و رایانه‌ها حساسیت بیشتری به خرج دهند و به افراد متقابل در فضای مجازی اعتماد بی مورد نداشته باشند بسیاری از پرونده‌های این حوزه کاهش پیدا می‌کند.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی کردستان گفت: اگر نظارت خانواده‌ها بر استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی بیشتر باشد و بر ارتقای سواد رسانه والدین تاکید بیشتری شود مانعی برای کاهش وقوع جرایم سایبری خواهد بود.‌

کد مطلب 4969935

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