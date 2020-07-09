۸۵ درصد جرایم سایبری استان کردستان کشف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی دانش پور ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان، اظهار داشت: جرایم سایبری رخ داده در این استان شامل ۲۶ درصد در حوزه اخلاقی، ۵۹ درصد در حوزه مالی و ۱۵ درصد نیز در حوزه سایر جرایم است.

وی افزود: تا کنون ۸۵ درصد از این جرایم توسط پلیس فتا کشف شده که بیشترین کشفیات به ترتیب شامل ۹۷ درصد مالی، ۸۴ درصد سایر و ۶۰ درصد اخلاقی است.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی کردستان با بیان اینکه جرایم اخلاقی در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد و جرایم مالی نیز هفت درصد رشد داشته است, ادامه داد: در راستای پرونده‌های کشف شده فضای سایبری استان ۹۷ نفر متهم دستگیر و تحویل مقامات قضائی شده اند.

سرهنگ دانش پور با بیان اینکه پایین بودن سواد رسانه‌ای، اعتماد بیجا به فضای مجاری و سهل انگاری در نگهداری از اطلاعات شخصی سه عامل وقوع جرایم اخلاقی سایبری است، یادآور شد: طبق بررسی‌های این پلیس قربانیان این جرایم نقش ۹۰ درصدی در وقوع آنها دارند.

وی بیان کرد: معتقد هستیم در صورتی که افراد در حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی خود در گوشی‌ها و رایانه‌ها حساسیت بیشتری به خرج دهند و به افراد متقابل در فضای مجازی اعتماد بی مورد نداشته باشند بسیاری از پرونده‌های این حوزه کاهش پیدا می‌کند.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی کردستان گفت: اگر نظارت خانواده‌ها بر استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی بیشتر باشد و بر ارتقای سواد رسانه والدین تاکید بیشتری شود مانعی برای کاهش وقوع جرایم سایبری خواهد بود.‌