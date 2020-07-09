آموزه های اسلامی و قرآنی به لایه های زندگی مردم منتقل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رسول فلاحتی در دیدار رئیس سازمان دارالقرآن کشور با اشاره به اینکه قرآن معرفت الله و سفره الهی محسوب می‌شود که به روی همه گشوده است، اظهار کرد: هر کسی فراخور فهم خود می‌تواند از قرآن بهره کند.

وی به تبیین آئین نامه‌های بسیار برای استفاده از قرآن در کشور اشاره کرد و افزود: نسبت به تبیین آئین نامه‌های قرآنی مشکلی وجود ندارد و باید برای عملیاتی کردن آن تلاش بیشتری انجام شود.

امام جمعه رشت با بیان اینکه وجود جوانان خوب و اهل قرآن در سایه فعالیت‌های قرآنی محقق شده است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته روحانیت، نیروهای ارزشی، سپاه و بسیج کارهای بسیاری خوبی در این عرصه انجام دادند.

آیت الله فلاحتی، برگزاری اعتکاف در روستاها را در سایه برنامه‌های قرآنی عنوان کرد و گفت: باید قدردان تمام کسانی باشیم که در راه قرآن تلاش کردند.

وی با تاکید بر اینکه آموزه‌های قرآنی را باید به همه لایه‌های زندگی مردم ببریم، خاطرنشان کرد: فقدان جامع الطراف بودن قرآن در لایه‌های زندگی مردم موجب ریزش‌هایی شده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان، خواستار فعالیت‌های جامع الطراف در امور قرآنی شد و اظهار کرد: عملیاتی کردن دین خدا و قرآن در لایه‌های زندگی مردم بسیار مهم و اثرگذار است.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه رفتار و پوشش فرد قرآنی می‌تواند الگویی برای دیگران باشد، بیان کرد: مجموع مدیران درباره قرآن پای کار هستند ضمن اینکه در امور قرآنی همواره باید در حال برنامه ریزی باشیم زیرا هر کسی خود را وقف قرآن کند خدای متعال به او کمک می‌کند.

قرآن محور وحدت بین مسلمانان است

رئیس سازمان دارالقرآن کشور نیز در دیدار مذکور به وجود ظرفیت‌های بسیار در عرصه قرآنی کشور اشاره کرد و گفت: قرآن به عنوان کتاب زندگی را باید با مردم مرور کنیم.

حجت الاسلام مهدی اخوان صباغ از نهادینه کردن مجالس خانگی قرآنی در جامعه خبر داد و افزود: مردم زندگی با قرآن را باید بتوانند لمس کنند.

وی با بیان اینکه قرآن محور وحدت بین مسلمانان است، تصریح کرد: تفسیری که مفاهیم قرآنی در زندگی مردم تعمیم می‌دهد را باید در جامعه ترویج و نهادینه کنیم.