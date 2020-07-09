به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد کریمیان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: شاهین بوشهر هماکنون وضعیت خوبی دارد و برای مسابقه با تیم ذوبآهن اصفهان آماده هستیم.
وی با اشاره به اینکه بعد از مسابقه با پرسپولیس ریکاوری خوبی را داشتهایم، تصریح کرد: تلاش میکنیم تا در مقابل ذوبآهن یک بازی خوب را ارائه کنیم بتوانیم با پیروزی هر سه امتیاز را کسب کنیم.
سرمربی تیم شاهین شهرداری بوشهر با اشاره به اینکه ذوبآهن با حضور لوکا بوناچیچ متحول شده است افزود: رقابت سختی را با ذوبآهن خواهیم داشت و پیروزی در این مسابقه برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی با اشاره به اینکه روی نقاط ضعف و قوت تیم ذوبآهن خیلی کار کردهایم ادامه داد: شناخت کافی از تیم ذوب آهن اصفهان داریم و امیدواریم با ارائه یک بازی منطقی به پیروزی در این مسابقه دست یابیم.
کریمیان از غیبت میلاد صارمی به علت محرومیت و حسین مالکی و میلاد شعبانلو به علت مصدومیت خبر داد و افزود: تمرینات تیم جدی پیگیری شد و الان هم خیلی سفت و سخت و سرسختانه دنبال این هستیم که بازیها را برگزار کنیم.
وی با تاکید بر اینکه لیگ تحت تأثیر کرونا است اضافه کرد: در این شرایط لیگ که تیمهای انتهای جدولی با هم بازی دارند، برگزاری همزمان مسابقات بسیار مهم است و باید شرایط برای همه تیمها یکسان باشد.
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