به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله نوروزی در جشن هم پیوندی شهرهای اصفهان و «بنت» در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در حوادثی که برای شهرهای کمتر برخوردار رخ میدهد نباید نقش نجیب زادگان بی اعتنا را بازی کنیم بلکه باید با درک مسئولیت اجتماعی خود به یاری هموطنان برویم.
وی تأکید کرد: شهرداری اصفهان با نگاه انسان محور، در شرایط اضطرار، هرکجا که لازم باشد به کمک هموطنان میشتابد. در زلزله کرمانشاه، در سیل خوزستان و خرم آباد و در سیل سیستان و بلوچستان، با همین نگاه به یاری هموطنان کرد و بلوچ، شیعه و سنی و غیره شتافتیم.
وی ادامه داد: درک اجتماعی نشان از درک درست از وضعیتی که پیش آمده دارد و به همین علت هم شهرداری اصفهان طی سه سال اخیر و در حوادثی که در استانهای مختلف کشور رخ داده است، به وظیفه اجتماعی خود عمل کرده است.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه با وجود اینکه بر اساس قانون شهرداریها باید در حیطه شهری خود کار کنند اما اگر حادثهای رخ دهد بنابر مسئولیتی که بر عهده همه ما گذاشته شده است، باید برای نجات جان انسانها به کمک برویم، گفت: گاهی اوقات برخی مقررات نادیده گرفته میشود تا به مهمترین مسئله رسیدگی شود.
وی بیان کرد: در حادثه زلزله کرمانشاه ما به همراه جمعی از اعضای شورای شهر در این منطقه حضور پیدا کردیم و اقدامات عمرانی در این بخش سبب بازگشت زندگی به مناطق زلزله زده شد.
نوروزی با اشاره به اینکه در سیل خرم آباد هم شهرداری اصفهان و نیروهای آتش نشانی با همه تجهیزات زودتر از نیروهای این شهر در محل حادثه امدادرسانی را آغاز کرد، اظهار کرد: در جریان سیل خوزستان هم شهرداری اصفهان بخش بزرگی از امدادرسانی در این منطقه را عهده دار شد و تا مدتها نیروهای شهرداری در خدمت مردم سیل زده خوزستان بودند.
ریشه هم پیوندی اصفهان و «بنت» در جریان امدادرسانی اصفهان به سیل سیستان و بلوچستان
وی افزود: در مورد سیل سیستان و بلوچستان هم ما به همین روش عمل کردیم و با همه تجهیزات مورد نیاز مردم به این مناطق رفتیم و از نزدیک روند کار مورد بررسی قرار گرفت.
شهردار اصفهان گفت: افرادی که در حوادث گرفتار میشوند دارای حق انسانی هستند و بر دیگران لازم است که به یاری آنها بشتابند و از همه امکانات در این مسیر بهره ببرند.
وی بیان کرد: احساس تنهایی باعث ضعیف شدن جامعه و شکل گرفتن یک جامعه ناراضی میشود؛ به خصوص اگر این نارضایتی ناشی از بی توجهی افرادی باشد که توان کمک داشته اند اما این کار را نکرده اند.
نوروزی در مورد ریشههای هم پیوندی اصفهان و «بنت» نیز اظهار کرد: با حضور ما در سیستان و بلوچستان زمینه این هم پیوندی ایجاد شد و اگر دو شهر این تعامل را با هم داشته باشند همه اجزای آنها با هم خویشاوند خواهند بود.
پیگیری طرح هم پیوندی در مجمع کلانشهرها از سوی شهرداری اصفهان
وی افزود: در بلایا وقتی یک عضو دچار ناراحتی و مشکل میشود، باید سایر اعضا تلاش کرده و درصدد ترمیم برآیند. بعد از سفر به سیستان و بلوچستان و بازدید از مناطق سیل زده، خیریهها دور هم جمع شدند و نیک اندیشان به دنبال یک اقدام پایدار در این شهر بودند. اگر اینجا امروز جمع شدهایم ریشه در اندیشه نیک دارد و یقین دارم کسانی که در این خیریه حضور پیدا میکنند تا زنده اند «بنت» را محور خدمت تلقی خواهند کرد. این منتی بر «بنت» نیست و این اعلام یک تکلیف نسبت به انسانیت و نسبت به برادران و خواهرانی است که هیچ فاصلهای میان آنها با اصفهان وجود ندارد.
شهردار اصفهان افزود: در همین راستا به مجمع کلانشهرها نامه نوشتم و با توجه به هم پیوندی اصفهان با یک شهر هفت هزار نفری از آنها درخواست کردم که به کمک بیایند. در نتیجه این اقدام، مصوبهای در این مجمع به تصویب رسید که میتواند برخی از این مشکلات این استان را با همیاری کلانشهرها برطرف کند.
وی از ساخت بیمارستان در شهر بنت خبر داد و گفت: درصدد هستیم در تابستان کودکان سیستان و بلوچستانی برای بهره مندی از امکانات اصفهان به این شهر سفر کنند تا از طریق این اردو به آنها امکاناتی ارائه شود.
در ادامه معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان علی زینیوند در جشن همپیوندی اصفهان و شهر بِنت اظهار داشت: استان پهناور سیستان و بلوچستان با پراکنش کمنظیر در کشور، ۱۱ درصد وسعت ایران، ۲۰ درصد از مرزهای استراتژیک و مردمی با فرهنگ کهن و متنوع دارد.
علی زینیوند افزود: مسئولان، صاحبان تریبون و قلم، هنرمندان و افرادی که به خصوص در اصفهان صدا و حرفشان بیشتر شنیده میشود باید نگاهی فراگیر به چهارگوشه ایران داشته باشند. هویت ایرانی از خردهفرهنگها و تنوع محلی، قومی و مذهبی تشکیل شده و هر ذرهای از این فرهنگ، تمدن و زیبایی حذف شود انگار پارهای از تن ایران را جدا کردهایم و هرچه این چتر فراگیری بر فراز هویت ایرانی را محدود کنیم ممکن است ایران با مخاطرهای جبرانناپذیر مواجه شود و اصفهان میتواند به وجود این چتر فراگیری کمک کند.
وی با اشاره به محرومیت و توسعهنیافتگی تاریخی زیرساختهای این استان ادامه داد: برای برقرسانی به یک روستای چند خانواری در سیستان و بلوچستان باید چندین کیلومتر خطوط برق ایجاد شود و نمیتوان هیچکدام این روستاها و مناطق را جابجا کرد چون اگر هر نقطه بهخصوص در مناطق مرزی کاسته شود، گویی یک رخنه در امنیت کشور ایجاد شده است؛ بنابراین باید با این دیدگاه به استان سیستان و بلوچستان نگاه کرد.
به گفته معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان، این استان دروازه تمدنی ایران بزرگ است که با کانونیترین و پرجمعیتترین نقطه دنیا در شبه قاره هند تا چین پیوند دارد.
سیستان و بلوچستان دیواره امنیتی، بهداشت و سلامت ایران است
زینیوند سیستان و بلوچستان را دیواره امنیتی، بهداشت و سلامت ایران نامید و گفت: اگر در این دیواره ذرهای خلل ایجاد شود، مواد مخدر بشریت را از ایران تا قلب اروپا تحتتأثیر قرار میدهد. همچنین انواع بیماریها در فراسوی مرزها در دو کشور همسایه این استان وجود دارد و مشکلات آنها به سیستان و بلوچستان سرریز میشود و اگر سد محکمی در استان نداشته باشیم این مشکلات تا قلب کشور منتشر خواهد شد.
وی تصریح کرد: لباس و فرهنگ مردم سیستان و بلوچستان با تمدنی کهن تبلور پیوند تمدن بزرگ ایرانی و اسلامی است. اگر با این نگاه به سیستان و بلوچستان نظاره شود پس تمام ایران باید برای ساختن این استان بسیج شود و آن را از توسعهنیافتگی تاریخی نجات دهد.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تا مردم این استان شغل، زیرساخت و بهداشت نداشته باشند مورد طمع سرویسهای جاسوسی قرار میگیرند، اضافه کرد: سرویسهای جاسوسی خارجی ضد امنیت و استقلال ایران در هیچ نقطه کشور به اندازه مرزهای شرقی تمرکز ندارند؛ بنابراین باید سیستان و بلوچستان را به زندگی در شأن مردمش و به دیواره محکمی در حفظ تمدن، امنیت، استقلال، بهداشت و سلامت ایران مبدل کرد.
وی بیان کرد: همانطور که استانهای مختلف پس از جنگ به کمک برای بازسازی استانهای غرب کشور شتافتند کلانشهرها نیز باید دست سیستان و بلوچستان را بگیرند و هرچند که دولت برای این استان کم نگذاشته است اما سیستان و بلوچستان تا برنامه چشمانداز آینده نیز با بودجهها و امکانات دولتی و برنامهریزیهای عادی رونق پیدا نخواهد کرد.
معرفی زیباییهای سیستان و بلوچستان در صفحات شخصی و فضای مجازی
زینیوند ضمن درخواست از اصفهانیها برای معرفی زیباییهای سیستان و بلوچستان در صفحات شخصی و فضای مجازی گفت: متأسفانه با ساخت برخی فیلمها چهرهای نازیبا و خشن از این استان نمایش داده شده و سینمای ایران به شدت به سیستان و بلوچستان بدهکار است و باید این بدهکاری را جبران کند. بخشی از مشکلات نمایش دادهشده مانند مواد مخدر در تمام دنیا وجود دارد اما با نمایش این چهره، زمانی که نام سیستان و بلوچستان میآید موضوعاتی مانند قاچاق و ناامنی به ذهن افراد خطور میکند، در حالی که زیر پوست این استان زیباییهایی وجود دارد که میتوان درباره آنها فیلم ساخت و تمدن زیبای ایران را به نمایش گذاشت.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان از مسئولان فرهنگی اصفهان درخواست کرد از دانشآموزان مستعد این استان که به دلیل کیفیت پایین آموزش و پرورش در سیستان و بلوچستان شکوفا نشدهاند، حمایت کند.
وی با اشاره به فعالیت گروههای گوناگون و خیریهها در سیستان و بلوچستان، تأکید کرد که این کمکها باید به شکلی برنامهریزی شود که همپوشانی داشته باشد تا برخی خانوادهها از این کمکها محروم نمانند.
تمرکز بر توانمندسازی مردم سیستان و بلوچستان
زینیوند با درخواست از خیریهها برای تمرکز بر توانمندسازی مردم سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: هنرهای دستی مانند سوزندوزی و ظرفیتهای عظیم بخش کشاورزی، سواحل و معادن استان میتواند به توسعه کشور بسیار کمک کند.
وی تأکید کرد ابتکار زیبا در همپیوندی شهر بنت با اصفهان میتواند به مدلی برای کشور تبدیل شود، اما باید از انقطاع در اجرای برنامههای کلان جلوگیری شود، چون ایده، برنامه و قانون خوب کم نیست اما معمولاً با تغییر افراد در اجرای آنها شکاف ایجاد میشود.
گفتنی است؛ اصفهان شهر بنت را برای همپیوندی با خود انتخاب کرده تا این شهر را پس از تحمیل اثرات مخرب سیل بر مردم سیستان و بلوچستان به سطحی از تابآوری و پایداری برساند.
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