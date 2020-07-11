۴۱ معافیت گمرکی با هدف نوسازی خطوط تولیدی در قم صادر شده است

محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سه ماه نخست سال برای تعداد ۱۱۲ واحد صنعتی، ۵۵۹ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید مصوب و به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند، گفت: تاکنون مبلغ ۳ هزار میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال تسهیلات رونق تولید به روش غیرمستقیم و همچنین مبلغ ۷۰ هزار میلیارد و ۵۷ میلیون ریال به روش مستقیم پرداخت شده است.

وی درباره راهکارهای پیش بینی شده برای تحقق جهش تولید در استان گفت: برنامه‌های مختلفی در این زمینه انجام دادیم از جمله اینکه در تلاش هستیم با جایگزین کردن ماشین آلات جدید با تکنولوژی بسیار بالایی به جای ماشین آلات فرسوده و قدیمی، هزینه تولید واحدهای صنعتی را کمتر کنیم تا توان رقابتی بیشتری داشته باشند.

سیجانی افزود: برای نوسازی خطوط تولید واحدهای صنعتی ۴۱ مجوز معافیت گمرکی با هدف واردات ماشین آلات جدید به ارزش ۷۹۳ میلیارد ریال صادر کردیم.