  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۳۶

یک مقام مسئول نفتی خبر داد:

سهم ۱۳۰۰ میلیارد تومانی مناطق محروم از درآمدهای نفتی طی ۷ سال

سهم ۱۳۰۰ میلیارد تومانی مناطق محروم از درآمدهای نفتی طی ۷ سال

مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران گفت: از سال ۹۲ تا کنون هزار و ۹۹ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۳ هزار میلیارد ریالی در مناطق محروم نفتخیز اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بابک دارابی گفت: از سال ۹۲ تا کنون ۱۹۸۶ پروژه تعریف و از این تعداد ۱۰۹۹ پروژه تکمیل شده است. ۸۸۷ پروژه نیز در حال اجرا است. برای تکمیل ۱۰۹۹ پروژه، تا کنون هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص و پرداخت شده و ۸۸۷ پروژه باقی مانده نیز ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که متناسب با پیشرفت فیزیکی و بر اساس صورت وضعیت‌ها نسبت به پرداخت اقدام می‌کنیم.

وی افزود: از این میان، ۹۶۹ پروژه عمرانی تعریف شده مربوط به استان خوزستان است که با اعتبار هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان اجرا می‌شود. تا کنون نیز ۵۷۱ پروژه با اعتبار ۷۶۰ میلیارد تومان تکمیل و به بهره‌برداری رسیده و ۳۹۸ پروژه باقیمانده با اعتبار هزار و ۱۲ میلیارد تومان با پیشرفت‌های فیزیکی متفاوت و بر اساس برنامه زمان‌بندی در حال پیگیری است.

مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال جاری ۲۷۶ طرح با اعتبار ۲۸۲ میلیارد تومان تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت که از این تعداد ۱۷۲ پروژه با اعتبار ۱۷۳ میلیارد تومان در استان خوزستان و ۶۱ پروژه با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان در استان بوشهر اجرا خواهد شد.

وی در خصوص مناطق آسیب دیده از سیل استان خوزستان اظهار داشت: ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار توسط شرکت ملی نفت ایران اختصاص داده شده که از این مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به نوسازی مدارس به جهت بازسازی ۱۰۹ مدرسه و ۴۰ میلیارد تومان به علوم پزشکی بابت بازسازی ۱۰۷ مرکز درمانی و همچنین اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای ساخت ۳ هزار و ۳۳۳ واحد مسکونی در نظر گرفته شد.

دارابی یادآور شد: با توجه به اینکه ۸۰ درصد نفت کشور در خوزستان تولید می‌شود، حدود ۵۰ درصد از اعتبارات تخصیص داده شده به خوزستان تعلق دارد. البته اولویت فعلی دو منطقه غرب کارون و منطقه ویژه پارس است اما در ۱۰ استان نفتی دیگر مانند ایلام، کرمانشاه، فارس خراسان رضوی، هرمزگان و … نیز پروژه‌های عام‌المنفعه داریم.

وی درباره آبرسانی به غیزانیه گفت: برای طرح آبرسانی به غیزانیه، شرکت ملی نفت ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته که تا کنون ۷ میلیارد تومان آن با توجه به اقدامات انجام شده و پیشرفت فیزیکی طرح پرداخت شده و مابقی نیز با ارائه اسناد اجرای کار، پرداخت می‌شود. البته این مبلغ بخشی از اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح است و بقیه اعتبار مورد نیاز را باید دستگاه اجرایی متولی تأمین کند. منطقه غیزانیه بیش از این اعتبار نیاز دارد.

کد مطلب 4969963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها