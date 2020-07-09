سهم ۱۳۰۰ میلیارد تومانی مناطق محروم از درآمدهای نفتی طی ۷ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بابک دارابی گفت: از سال ۹۲ تا کنون ۱۹۸۶ پروژه تعریف و از این تعداد ۱۰۹۹ پروژه تکمیل شده است. ۸۸۷ پروژه نیز در حال اجرا است. برای تکمیل ۱۰۹۹ پروژه، تا کنون هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص و پرداخت شده و ۸۸۷ پروژه باقی مانده نیز ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که متناسب با پیشرفت فیزیکی و بر اساس صورت وضعیت‌ها نسبت به پرداخت اقدام می‌کنیم.

وی افزود: از این میان، ۹۶۹ پروژه عمرانی تعریف شده مربوط به استان خوزستان است که با اعتبار هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان اجرا می‌شود. تا کنون نیز ۵۷۱ پروژه با اعتبار ۷۶۰ میلیارد تومان تکمیل و به بهره‌برداری رسیده و ۳۹۸ پروژه باقیمانده با اعتبار هزار و ۱۲ میلیارد تومان با پیشرفت‌های فیزیکی متفاوت و بر اساس برنامه زمان‌بندی در حال پیگیری است.

مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال جاری ۲۷۶ طرح با اعتبار ۲۸۲ میلیارد تومان تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت که از این تعداد ۱۷۲ پروژه با اعتبار ۱۷۳ میلیارد تومان در استان خوزستان و ۶۱ پروژه با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان در استان بوشهر اجرا خواهد شد.

وی در خصوص مناطق آسیب دیده از سیل استان خوزستان اظهار داشت: ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار توسط شرکت ملی نفت ایران اختصاص داده شده که از این مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به نوسازی مدارس به جهت بازسازی ۱۰۹ مدرسه و ۴۰ میلیارد تومان به علوم پزشکی بابت بازسازی ۱۰۷ مرکز درمانی و همچنین اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای ساخت ۳ هزار و ۳۳۳ واحد مسکونی در نظر گرفته شد.

دارابی یادآور شد: با توجه به اینکه ۸۰ درصد نفت کشور در خوزستان تولید می‌شود، حدود ۵۰ درصد از اعتبارات تخصیص داده شده به خوزستان تعلق دارد. البته اولویت فعلی دو منطقه غرب کارون و منطقه ویژه پارس است اما در ۱۰ استان نفتی دیگر مانند ایلام، کرمانشاه، فارس خراسان رضوی، هرمزگان و … نیز پروژه‌های عام‌المنفعه داریم.

وی درباره آبرسانی به غیزانیه گفت: برای طرح آبرسانی به غیزانیه، شرکت ملی نفت ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته که تا کنون ۷ میلیارد تومان آن با توجه به اقدامات انجام شده و پیشرفت فیزیکی طرح پرداخت شده و مابقی نیز با ارائه اسناد اجرای کار، پرداخت می‌شود. البته این مبلغ بخشی از اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح است و بقیه اعتبار مورد نیاز را باید دستگاه اجرایی متولی تأمین کند. منطقه غیزانیه بیش از این اعتبار نیاز دارد.