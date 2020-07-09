کالامار: ترور سردار سلیمانی اقدامی بی سابقه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «اگنس کالامار» گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر گزارش خود را درباره ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه داد و گفت: عملیات ترور سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران در چارچوب درگیری های مسلحانه، اقدامی بی سابقه بود، به ویژه اینکه در یک کشور دارای حاکمیت رخ داد.

کالامار در جریان ارائه گزارش خود درباره ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بیان کرد: انتشار بی رویه پهپادها و هواپیماهای بدون سرنشین خطرناک است.

وی تصریح کرد: عملیات ترور سردار سلیمانی در زمینه درگیری های مسلحانه اقدامی بی سابقه بود. در این عملیات، یک مقام ارشد دولتی ایران در یک کشور دارای حاکمیت هدف قرار گرفت.

گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر خاطرنشان کرد: اگر روند انتشار پهپادها را اصلاح نکنیم، به زودی همگی قربانیان آن خواهیم شد. شورای امنیت باید تلاش کند استانداردهای مربوط به استفاده از برخی سلاح ها را تدوین کند.

اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل دو روز پیش نیز، ترور سردار سلیمانی در عراق با استفاده از پهپاد و با دستور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را نقض قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد دانسته و اعلام کرده بود: ایالات متحده در توجیه حمله خود به کاروان حامل سردار سلیمانی در هنگام خروج از فرودگاه بغداد، نتوانسته است شواهد و ادله کافی مبنی بر [خطر] حمله قریب الوقوع یا حتمی به منافع [آمریکا] ارائه کند.

همزمان نماینده عراق در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، نقض آشکار حاکمیت ما بود.

وی افزود: این اقدام تجاوز آشکار به حاکمیت عراق و نقض آن بود.

نماینده سوریه هم در این شورا اعلام کرد: ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا جنایت تروریسم دولتی است.