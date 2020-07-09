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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۱۷

در اتفاقی مرموز؛

شهردار سئول گم شد/ عملیات جستجوی گسترده پلیس ادامه دارد

شهردار سئول گم شد/ عملیات جستجوی گسترده پلیس ادامه دارد

مردم پایتخت کره جنوبی امروز را بدون شهردار آغاز کردند زیرا او گم شده و سرنوشتش نامعلوم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، مقامات کره جنوبی می‌گویند «پارک وون سون» شهردار سئول- پایتخت این کشور- گم شده و مأموران پلیس هم اکنون در جستجوی او هستند.

پلیس کره جنوبی امروز پنجشنبه ۹ ژوئن (۱۹ تیر) اعلام کرد عملیات جستجوی مأموران در منطقه‌ای از شهر که تلفن همراه پارک وون سون آخرین بار در آنجا ردیابی شده ادامه دارد.

ساعاتی پیش از تأیید گم شدن مرموز شهردار سئول، دختر او با پلیس تماس گرفته و گفته بود که اثری از پدرش نیست.

در تماس پلیس با کارکنان دفتر آقای پارک نیز معلوم شد او امروز سر کار نرفته است.

کد مطلب 4969976
مریم خرمایی

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